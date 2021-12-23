TikTok超越Google　成2021年訪問量最多網站

美國一間科技企業12月20日公布的排名顯示，中國字節跳動（ByteDance）旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）的網站TikTok.com，超越美國科技巨頭谷歌（Google）的Google.com，成為世界訪問量最大的網站。



雲網絡安全服務公司（Cloudflare）表示，在2020年底時，Google在其排名中仍位居榜首，TikTok則有時排在第7位，有時第8位。

這一排序在2021年發生變化，TikTok在2月17日首次超越Google登上榜首，3月和5月也有數天「爬頭」，8月10日後大多時間處於領先地位。Google在10月和11月多數時間落後於TikTok，僅在包括感恩節（11月25日）和黑色星期五（11月26日）在內數天排第一。

2021年訪問量排名前十的網站分別是：TikTok.com；Google.com；Facebook.com；Microsoft.com；Apple.com；Amazon.com；Netflix.com；YouTube.com；Twitter.com；WhatsApp.com。