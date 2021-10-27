TikTok高層出席美國會聽證會　否認公司向中國政府提供用戶資料

TikTok一名高層10月26日出席美國國會的聽證會，否認公司向中國政府提供用戶資料，重申公司已經採取措施，保障在美國的數據。



路透社報道，TikTok美國公共政策主管貝克曼（Michael Beckerman）接受參議院通訊委員會的質詢，被問到如果中國政府要求，TikTok會否拒絕交出數據時，強調公司不會與北京方面分享資料。

貝克曼指出，TikTok的美國用戶是儲存在美國，並在新加坡設有備份檔案，重申公司由設於美國的世界著名保安團隊管理數據。

而在聽證會上，多名共和黨人對TikTok的運作提出憂慮，參議員布萊克本（Marsha Blackburn）擔心中國政府或利用TikTok取得包括聲音及用戶位置的敏感資料；其黨友圖恩（John Thune）則覺得TikTok可能比Facebook更著重內容演算法，不過貝克曼表示，公司願意提供演算法限制政策，再由獨立專家審視。

美國在特朗普（Donald Trump）執政時代擬封殺TikTok，指它可能威脅美國國家安全，但拜登（Joe Biden）上台後，隨即取消有關計劃，不過宣布進一步審視多個外國應用程式。