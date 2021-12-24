印度稅務部門連日搜查多家中國公司　小米OPPO等回應

印度財政部稅收局12月21日和22日在對全印手機製造商和分銷商的一次重大打擊行動中，對來自大中華區的手機製造商小米、OPPO、一加、富士康等在印度的辦公室和製造廠進行了突擊搜查。



據印度《商業標準報》12月23日報道，突擊搜查始於21日晚上，涉及德里、孟買、金奈、班加羅爾、加爾各答和古瓦哈提等二十多地。首先被搜查的是紅米、OPPO和富士康位於斯克里伯魯布德工業園附近的幾個辦公室。

據印度《經濟時報》23日報道，突擊搜查行動一直持續到22日夜裏，彼時稅收局才宣布此次行動。知情人士透露，上述公司的工廠、倉庫、辦公室以及一些公司高管住所，還有這些公司的一些分銷商，都在突擊搜查範圍之內。部分公司在印度的高管也受到訊問。

《經濟時報》報道，一名印度官員聲稱，有「可靠情報」顯示，上述中國公司隱瞞收入和避稅、做假賬，有些公司賬面上虧損，但實際是盈利的。《商業標準報》稱，一些金融科技公司也在搜查行動的範圍內。

小米發言人22日回應說，「作為一家負責任的公司，我們非常重視確保我們遵守印度的所有法律。作為印度的投資夥伴，我們正全力配合印度相關部門，以確保他們獲得所需的所有訊息。」

OPPO在一份聲明中同樣表示，「作為在印度的投資夥伴，我們高度尊重並遵守印度的法律。我們將繼續按照程序與有關部門全面合作。」據《環球時報》記者了解，一加公司對此暫未回應，而富士康方面表示正在了解情況。

這不是中國企業首次遭遇此類突擊搜查。據《商業標準報》報道，今年8月，中興通訊在印度的幾個辦事處遭到突擊搜查，其高管被指涉嫌逃稅而受到訊問。去年印度和中國軍隊在加勒萬河谷地區發生衝突後不久，印度稅務部門搜查了十幾個與中國人有聯繫的場所，聲稱數名中國人及其合作伙伴涉嫌通過空殼公司洗錢。

復旦大學國際問題研究院研究員林民旺21日接受《環球時報》記者採訪時表示，印度對中資企業的打壓主要是受政治驅動。「關門殺豬」是印度很傳統的做法，過去印度跟歐美關係不好時，歐美企業也有過類似經歷，很多企業從印度撤出。林民旺分析稱，這一方面是因為印度經濟形勢不好，另一方面，印度一些人鼓勵跟中國搞經濟脱鈎，他們不在乎中國企業對印度市場有沒有興趣。

林民旺稱，整體來說，目前中資企業在印度面臨的營商環境比較差，而且這種稅務調查表面上符合法律法規，但其政治和經濟意圖已經很明顯，手法也很拙劣，因此中資企業今後需更加規範經營，不要讓印度方面找到打擊的藉口。

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