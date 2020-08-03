印度銳意打造新智慧手機製造中心　中國手機生產商被排除

印度政府出台現金激勵計劃，旨在將印度打造成新的智慧手機製造中心，試圖將中國手機企業趕出印度。

《中國基金報》8月3日報道，8月1日，印度電子和資訊技術部長Ravi Shankar Prasad在推特（Twitter）上表示，三星電子、富士康等蘋果的合作夥伴們入選一項智能手機生產激勵計劃，此舉可能在未來五年內將手機行業產值提高到11.5萬億盧比（1盧比約合0.013美元）。

根據此次推出的生產激勵計劃，印度政府將在五年內對在該國生產的商品的增量銷售提供多達6%的財政獎勵。並承諾將為生產電子元件、半導體和其他零部件的資本支出提供25%的激勵。

三星手機在印度市場的銷量不如中國手機品牌小米。圖為三星Galaxy Fold摺疊屏手機。（視覺中國）

在印度電子和資訊技術部長Ravi Shankar Prasad公佈的22家申請激勵計劃的公司中，小米、Vivo等中國公司卻缺席了。

有媒體認為，印度此舉是想將中國企業趕出印度。藉助自己13億的人口基數，幫助本地手機品牌成長為另一個華為。根據全球知名的技術市場分析與諮詢公司Canalys發佈的報吿顯示，目前，中國的手機佔據了印度手機市場大約80%的份額。

據調研機構Counterpoint數據顯示，2020年印度市場第二季度手機出貨量中，中國國產手機品牌小米、vivo、OPPO和Realme的市場份額分別為29%、17%、11%和9%，佔據了銷量前五中的四席。