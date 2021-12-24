韓國前總統朴槿惠剛獲特赦　健康理由以外　背後有更大政治考量？

韓國前總統朴槿惠12月24日獲特赦，原因是考慮到朴槿惠健康不佳，背後也可能有政治考量。



韓國執政黨核心人士透露，韓國總統文在寅的特赦名單上包括前總統朴槿惠，原因是考慮到朴槿惠健康不佳，並期望通過赦免政治人物，在任期末促進國民團結。

朴槿惠現年70歲，她累計獲刑22年，如沒特赦與假釋，她最遲在87歲時、即2039年出獄。截至目前，朴槿惠已被羈押4年零8個月。

她11月下旬因腎病被送往三星首爾醫院接受治療，這也是她2021年第三次監外就醫。韓國法務部稱她有望2022年年初出院。

韓聯社24日稱，她被拘期間多次因肩部和腰部疾病接受治療，2019年9月曾在首爾聖母醫院接受肩部手術，2021年1月和7月在同一家醫院住院，最近還在接受精神科治療。

韓國前總統朴槿惠是少數被彈劾下台的國家領袖之一。2016年，朴槿惠的親信崔順實被爆干涉施政、獲取賄賂，由此引發持續數月的民間示威，最終韓國憲法法院2017年3月決定彈劾朴槿惠。（Getty）

特赦朴槿惠 健康理由是其次？

韓聯社24日稱，對於特赦朴槿惠，韓法務部曾抱持消極態度。部門赦免審查委員會12月22日召開全體會議討論特赦規模和對象時，未將她列入赦免名單。青瓦台12月初回答媒體提問時也稱從未討論過相關事項。

執政黨共同民主黨前黨首李洛淵2021年初提議赦免前總統時，文在寅也稱目前還不是談論這問題的時候。韓聯社引述分析認為，隨着近期她健康狀況大為惡化，文在寅才做出這個決定。

韓國政府一般會在年底公布特赦名單，惟文在寅上台以來所發布的特赦名單，朴槿惠都不在其中，韓媒認為今年這麼做，可能是考慮到她健康惡化。此外如她得到特赦，或會成為引發動搖2022年韓國大選格局的因素之一。

2016年11月，朴槿惠為干政事件道歉，表示願意辭職下台，但她最終仍遭彈劾。（Getty）

2022大選議題之一？

文在寅此前對特赦朴槿惠態度一直是必須考慮2個因素，一是有全民共識，此外就是要有利於國民團結。惟他做出這個決定之時，正是韓國最大在野黨國民力量黨很多支持者及議員要求特赦她之時。

兩位主要候選人則有不同的看法。

共同民主黨候選人李在明12月初就赦免前總統李明博和朴槿惠有多必要時表示：「時機尚早。這些人沒有悔悟、沒有反省、也沒有向國民道歉。」

國民力量黨總統候選人尹錫悅11月接受韓聯社的採訪時曾表示：「為了國民團結，在執政初期將推進赦免兩位前總統。」

這兩位候選人支持度不相上下，2022年選戰仍有大多變數。選民對於特赦朴槿惠的看法，也自然成為候選人需因應的議題。