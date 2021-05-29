韓總統府青瓦台犯風水大忌　歷任總統難善終　文在寅出招抗詛咒？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-29 23:00

有說南韓總統是世界最危險職業，或許並非無的放矢。從首任總統李承晚，至上屆中途被彈劾的朴槿惠，幾乎未曾有人可以「全身而退」。南韓社會傳言，這或許與總統府青瓦台風水不佳有關。現任總統文在寅上任後，遷至光化門政府大樓辦公，更使此說法甚囂塵上。到底歷屆南韓總統的政治結局，是受青瓦台詛咒影響，還是另有內情？文在寅未來能否打破有關「總統魔咒」？

青瓦台是韓國總統居住和辦公的地方。（資料圖片）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」，曾介紹南韓總統府青瓦台的風水格局。據悉歷史上青瓦台曾是高麗王朝的離宮，朝鮮王朝時期則是皇宮「景福宮」的後苑。1948年大韓民國成立時，該址被用作總統府官邸，當時它仍未易名為青瓦台，而是稱作「景武台」。

然而，作為青瓦台主事者的歷任南韓總統，多有悲劇收場，他們不是遭遇政變、遇刺、輕生，便是卸任後鎯鐺入獄。南韓有說法認為青瓦台不管是在風水布局、結構與選址都有問題，因此才會造成其主事者的不幸。

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日本在1910年佔領朝鮮半島後，並選在景福宮建立總督府為行政地方。民間傳言日軍於二次世界大戰戰敗後，找來工匠以武士刀材質打造365根穿心釘，並將它們釘在景福宮周邊，藉此破壞該址原來的大好風水。景福宮後來被用作南韓總統府，惟當局未有挖出釘在周邊的穿心釘，是故總統總是禍事連連。

傳日殖時期埋穿心釘

青瓦台緊靠的大山裸露怪石，猶如「癩痢頭」，形成「癩痢頭上多作怪」的格局，亦被指是歷任總統怪事纏身的原因。雖然有關說法無從稽考，但不少評論皆指出青瓦台的選址與結構存有漏洞。

朴槿惠由「韓國首位女總統」變成「韓國首位遭罷免的總統」，由「天之驕女」成為了「階下之囚」，過程的確富戲劇性。（資料圖片）

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風水學上來說，青瓦台的選址明顯與「龍脈」擦身而過。其背後的北嶽山山脈，連接該區最高昂的北漢山，它是群山之首，山勢由高至低，形成「龍盤虎踞」格局。如果青瓦台位址正靠這條山脈，自然是上好選址，但它卻斜靠在北漢山腳下，未能乘「龍脈」而建。

另青瓦台過於挨近陡峭斜坡，也有違風水學原則。所謂「急來緩做，緩來急做」，是指房屋宜挨近急陡峭斜坡而建，反之若是一個較平緩陡坡，房屋則可以挨近興建，以將更多「生氣」引入宅中。青瓦台卻違反「緩來急做」原則，興建在「龍氣急促」（陡峭斜坡）的地方，與龍氣直接相沖。

青瓦台緊靠的大山裸露怪石，猶如「癩痢頭」，形成「癩痢頭上多作怪」的格局。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

青瓦台違返「緩來急做」的風水原則，興建在陡峭斜坡的地方。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

即便拋開風水不說，從地質學來說，急坡出現山泥傾瀉的概率較大，挨近而建的房屋必有安全隱憂。此外，青瓦台有「青龍嫉主」的風水大忌。風水學上有「左青龍、右白虎」說法，以建築物旁邊有「青龍、白虎」為佳，但前提必須是「降龍、伏虎」格局，尤其左側青龍應是休眠狀態，地勢外形似「擁卧明堂」。

可是青瓦台左側「駱山」高昂突兀，「青龍桀驁不馴」，呈現分庭抗禮姿態，為陽宅大凶格局。同時青瓦台兩側各有一座小宮殿，位置過於靠近主殿，有「逼宮」之嫌，被指影響南韓歷任總統氣運，令其多有被親信拖累、陷害，及槍殺的經歷。

青瓦台兩側各有一座小宮殿，位置過於靠近主殿，有「逼宮」之嫌。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

「明堂」局促似馬桶蓋？

所謂「陽宅一面、陰宅一線」，風水學認為陽宅講究「明堂」，即宅前一片大平地。它以廣闊、藏風和聚氣為佳，古時更多是天子理政、祭祀跟文武百官朝拜的地點。青瓦台前方的草坪（明堂）卻局促狹窄，被指狀似一塊馬桶蓋，兩旁車路匯聚到主樓前，則形成一條「大反弓」，每天車輛將氣流推進大門，正面的長直路似「一枝箭」直射景福宮，成為風水學上的「一箭穿心煞」凶相。

不少風水師認為青瓦台藍白色的建築色調也大有問題，稱其陸墓的常見用色，不符合風水格局的要求，加上以上提及的種種凶相，直言此處僅適合作為陰宅葬地，不宜活人居住。另一邊廂，青瓦台南邊的光化門，不單與北嶽山高峰形成一條直線，乘「龍脈」之氣與建，門前更擁有廣闊平夷之地（明堂），風水格局明顯較佳。

青瓦台前方的草坪（明堂）局促狹窄，更有風水學上「一箭穿心煞」凶相。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

現任總統文在寅上任後，宣告遷址至光化門政府大樓辦公，引來揣測指他想藉此避開「青瓦台魔咒」。不過，有說法認為文在寅能否打破魔咒，還需在財閥與政制上多花功夫。

青瓦台風水之外，「財閥治國」也被指是南韓歷任總統悲劇的主要根源。由首任總統李承晚為財閥提供優惠價，讓後者購得日殖時期的礦山和工廠開始，財閥影響力便如雪球般一直滾大。據韓國金融監督院數據顯示，以三星為首的5大財閥佔國內國民生產總值高達60%以上，前30大財閥在國民生產總值中更佔達95%。換言之，這30間財閥控制了韓國全部經濟命脈，強大程度足以「綁架」一國元首的多方面決策。

文在寅遷址避「魔咒」？

曾被同袍形容為「植物」的文在寅，因為盧武鉉的死而積極參與政治，如今更成為總統。（路透社）

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此外，南韓的司法制度亦往往被有心人利用為拉倒總統的工具。該國實行「檢察引導偵查制度」，所有案件必須經過檢察官審查，警察不能獨立辦案，包括決定甚麼證據是有效或無效、如何搜證等。這樣的司法制度下，有指許多高官、明星、財閥的犯罪案件都被「雪藏」起來，待關鍵時刻才作為政治武器被揭發出來。

每當有一任總統在位時，敵對的前總統便會突然被調查檢控，然後鋃鐺入獄。像是實行獨裁統治的全斗煥與其接班人盧泰愚，便在後來上任的總統金泳三時期被判刑；有「人權總統」之稱的盧武鉉，則在下任總統李明博任期內被調查，最後跳崖自殺。

南韓媒體普遍認為盧武鉉摯友──文在寅上任後積極調查前政府的貪污罪證，是針對李明博的政治報復。（資料圖片）

李明博在同樣親資的朴槿惠任期內安然无恙，但朴槿惠在2017年被彈劾下台後，他隨即在翌年，即現任總統文在寅任內被起訴。南韓媒體普遍認為盧武鉉摯友──文在寅上任後積極調查前政府的貪污罪證，是針對李明博的政治報復。

由此推論下去，不少人認為文在寅日後或會重蹈歷任總統的覆辙，身陷囹圄。加上南韓總統單一任期制所限，5年任期後不得連任，可以預料總統任內許多政策都無可避免可能會被敵對的下一任總統推翻，最終以「跛腳鴨」（lame duck）」政府收場。

破除厄運第一人？

未知是否前車可鑒，文在寅任內特別成立了高級公職人員犯罪調查處（簡稱：公調處），成員可以對前任及現任高級公職人員，包括總統、國會議員、檢察官，以及法官進行刑事調查。有輿論認為文在寅這樣，是意在分散本身權力獨大的檢察官制度，避免司法機構再被用作為陷害政敵的武器。

2016年12月6日，三星電子副會長李在鎔出席總統朴槿惠醜聞議會調查並回答提問。（資料圖片／視覺中國）

另外，早前三星集團第3代繼承人李在鎔，涉向前總統朴槿惠及其親信崔順實行賄等事件，被判處2年零6個月有期徒刑，亦被評論為文在寅打破「財閥治國」的初步勝利。雖然未知南韓政局能否自此煥然一新，並使總統免於悲慘的政治收場，但目前仍有不少人認為文在寅有望成為打破青瓦台魔咒的第1人。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】