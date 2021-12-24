日本罕見演習「阻止」中國軍艦接近釣魚島

在日本與中國關係緊張之際，日本海上保安廳與海上自衛隊12月23日舉行罕見演習，「阻止」中國軍艦接近釣魚島（日本稱尖閣諸島）。



據日本共同社12月23日報道，日本海上自衛隊發布消息顯示，海上保安廳與海上自衛隊在東京都伊豆大島以東海域進行聯合訓練。海上保安廳派出專門負責稱釣魚島警備的巡邏船，訓練可能是設想了中國艦艇向釣魚島靠近的情況。

多名日本政府相關人士透露，演習中將伊豆諸島中某特定島嶼設想為「尖閣諸島」島嶼，日本海上保安廳的巡邏船要求駛向該島的「中國軍艦」變更航線無果，「海上警備行動」命令被髮出，日本海上自衛隊的護衛艦「阻止」「中國軍艦」接近該島。

日本《讀賣新聞》12月23日特別提到，日本海上保安廳與海上自衛隊舉行聯合演習，模擬發令「海上警備行動」的情況。在「海上警備行動」下，日本海上自衛隊在一定基準下可以使用武器。日本海上保安廳與海上自衛隊針對中國軍艦舉行聯合演習的情況非常罕見。

據了解，日本「海上警備行動」指當發生海上保安廳無法應對的情況時，在日本首相批准的情況下，日本防相下令派遣海上自衛隊，海上自衛隊在一定基準下被允許使用武器。

在釣魚島問題上，中國方面多次表示，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國對釣魚島的主權擁有充分的歷史和法理依據。日方所作所為絲毫改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實，中方維護釣魚島領土主權的決心堅定不移。