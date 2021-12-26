日本琉球群島兩度地震　暫未有傷亡報告

位於日本西南部的琉球群島水域12月26日兩度發生地震，先是石垣島東北方174公里發生黎克特制6.0級淺層地震，之後附近的宮古島近海亦發生4.8級地震。



歐洲-地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）稱，是石垣島近海地震震源深度僅10公里。俄衛網稱地震震源深度估計是30公里。

EMSC稱，地震地點距離沖繩那霸市約232公里。

根據日本氣象廳網站的資料，石垣島近海地震在當地時間下午4時26分偵測到，震級為黎克特制6級，最大震度為1，即是只有部分屋內的人會感受到震動。

氣象廳資料顯示，發生在宮古島近海的地震，在當地時間下午5時17分偵測到，為黎克特制4.8級，最大震度為4；在這個情況下，很多人會因此受到驚嚇，部分人嘗試逃走。大部分睡眠中的人會被驚醒。

日本位處惡名昭彰的太平洋地震帶，它又名「火環」（Ring of Fire），區內地震及火山活動多。