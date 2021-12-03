富士山要爆發？一夜三震網民恐「日本沉沒」成真　氣象廳這樣回應

日本山梨縣3日清晨2時起到6時37分連續發生3起地震，震央都位在「富士五湖」，地震最大為黎克特制規模4.8，在Twitter引起網友討論，是否沉睡300多年的富士山要火山爆發了，還有人說立刻聯想到日本演員小栗旬主演的日劇「日本沉沒」。對此，日本氣象廳表示，火山觀測沒有特別變化。
NHK、《產經新聞》等報道，三次地震分別發生在日本時間2時18分，震度4級；2時23分在發生震度3地震；今晨6時37分再發生黎克特制規模4.8、震度5弱地震。
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山梨縣上次被觀測到震度5弱地震是2012年1月28日，黎克特制規模5.4，震央同樣在富士五湖。
氣象廳今早記者會說明，對於地震震央靠近富士山，外界關切富士山的火山活動，地震海嘯監測課長束田進也表示，「火山觀測數據沒有特別的變化」。束田提醒，在地震強烈的地區，落石和滑坡的風險有可能增加，有必要密切關注未來的地震活動。未來一周，可能發生最大震度5弱的地震，特別是今後2、3天，容易發生較明顯地震。
富士五湖罕見的一晚連三震也在Twitter上引起討論：「是不是富士山要爆發了？」「日本要沉沒了嗎？」
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