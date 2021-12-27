日本自衛隊及海上保安廳舉行聯合訓練　設想釣魚島被他國攻佔

日本海上保安廳和警方及自衛隊11月進行了旨在「提高島嶼應對能力」的聯合訓練。據日媒消息指出，這次訓練設想的情境是他國佔據釣魚島（日本稱尖閣諸島）的「灰色事態」。



據日本共同社12月26日引述多名日本政府相關人士透露，關於日本政府11月公布的旨在提高島嶼應對能力的海上保安廳、警察和自衛隊聯合訓練，設想的情況是「他國佔據尖閣諸島」。

報道稱，之所以將聯合訓練地點選在長崎縣五島市的無人島津多羅島，是因為此處海岸線的形狀和險峻的地形與尖閣諸島相似。

來自長崎以外的第11管區日本海上保安總部（那霸）和沖繩縣警的離島專門部隊參加了這次訓練。

據共同社透露，這是日本內閣官房首次發布海保、警察和自衛隊舉行聯合訓練的消息。訓練旨在防備難以辨別是否屬於武力攻擊的「灰色事態」，提高日本自衛隊與海保等的協作能力。日本似乎有意通過發布消息，向國內外傳遞一個訊號，那就是日本軍方正在提高針對「灰色事態」的應對能力。

關於釣魚島問題，中國外交部曾多次表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警在釣魚島海域開展巡航執法，是中方依法行使主權的正當舉措。中方維護領土主權的決心和意志堅定不移，將堅決應對針對釣魚島的任何挑釁冒險行為。