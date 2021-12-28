新冠肺炎・Omicron｜除夕臨近　多國苦於應對病毒急速擴散

聖誕節及拆禮物日過去，不過數天後，人們便會迎來新型冠狀病毒肺炎疫情持續的第三年。變異病毒株Omicron（奧密克戎）廣泛傳播，在元旦日來臨前後，多地政府都密切觀察疫情是否惡化，是否需在節日過後立即「加辣」。



●韓國

單日新增4,207確診個案。韓聯社27日稱，單日新增個案較前一天減少1,212個，較一週前減少1,109個，時隔20天降至5000個以下。

內文稱，受週末檢測數量減少影響，新增個案通常在周三前減少，之後再增加。惟即使這樣，當天新增確個案減幅也十分明顯。

此外該國中央災難安全對策本部第一次長權德喆27日稱，政府已簽下60.4萬人份的口服藥採購合約，並在就增購與廠商協商。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月27日，首爾地鐵站內一張長椅上貼有呼籲人們保持距離的標貼。（AP）

●澳洲

澳洲錄得首宗確診感染Omicron後死亡的個案，死者是一名住在悉尼療養院的80多歲男子。他已接種兩劑疫苗，另外本身健康有問題。

●以色列

批准緊急使用美國輝瑞（Pfizer）生產的新冠肺炎口服藥物Paxlovid。這是以色列批准作緊急使用用途的第一款抗新冠口服藥。

此外該國27日會進行第4劑疫苗試驗，對象是150名醫護人員，以評估是否有必要向民眾提供第二支加強劑。

部份新冠疫苗僅需接種兩劑便是「完全接種」，惟包括以色列在內已在提供加強劑，即使俗稱的「第三針」。

新冠肺炎：圖為2021年11月16日，輝瑞藥廠正在生產及包裝口服藥Paxlovid。（Reuters）

●法國

Omicron在歐洲快速擴散，多個國家確診個案增。法國25日首次錄得單日新增確診個案超過10萬個，達104,611個。

現時身在深切治療部的病人已多達3,300人。這是政府部門當初設想中的最壞情況。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會在香港時間27日晚上11時與主要官員會召開緊急會議，就新的抗疫措施商討。

●美國

美國的新冠肺炎疫情因Omicron傳入並快速擴散而變差。根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國的確診個案正在增加。過去7天，當地日均新增近19萬個確診個案。

以紐約州為例，因染疫而入院18歲和以下紐約市兒童從12月5日到上週，人數已增4倍。當中大約半數是5歲以下人士。這年齡組別的人未符合接種疫苗的資格。

Omicron的傳播，以及在假期中旅遊以及家庭聚會的需求，都導致測試盒需求急增，但很多地方供應短缺。此外美國白宮在26日表示，會致力解決測試盒短缺的問題。

美國的疫情蔓延也不局限於陸上，當局正在監控逾60艘有確診個案的郵輪，據報已有數艘在加勒比海被拒絕泊岸。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月26日，一名乘客推着行李路過丹佛國際機場內美國聯合航空公司的櫃位。（AP）

●新加坡

新加坡27日正式啟動5至11歲兒童的新冠疫苗接種計劃，3,300名2022年就讀小四至小六的學生已接種首劑疫苗。

該國27日​新增280個確診個案，其中輸入個案佔接近一半，共134個，再度刷新紀錄。

●日本

日本東京27日新增35確診個案，當地政府將提供免費病毒檢測服務的地點增加至180個，部份藥房亦提供檢測服務。

廣島縣出現首宗Omicron確診個案。