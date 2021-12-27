索馬里總統宣布暫停總理職務　憲政危機恐惡化

非洲國家索馬里（Somalia）總統法馬約（Mohamed Abdullahi Farmaajo）12月27日宣布，他暫停總理羅布萊（Mohamed Hussein Roble）的職務。總統稱，直至貪污調查完成前，總理及海軍指揮官都暫時停職。



總統辦公室發聲明指控羅布萊涉貪，以及介入一宗掠奪土地案件的調查。羅布萊稱聲明內容離譜，又指企圖對總理辦公室進行軍方接管是違法的。

The outrageous statement from immediate former President, Mohamed Abdullahi (Farmajo) regarding the work of the PM & his failed attempt to militarily take over the OPM is a violation of the constitution & other laws, the consequences of which will be solely shouldered by Farmajo pic.twitter.com/P5gtkaiUsI — SomaliPM (@SomaliPM) December 27, 2021

法媒27日稱，法馬約和羅布萊長期不和。羅布萊26日與法馬約發生爭執。羅布萊指控法馬約阻礙國會選舉舉行。

選舉的延誤始於11月1日。選舉本該在12月24日完成，但有剛當選人民院議員的人說，人民院275席中，迄今僅24席有結果。

索馬里非直接選舉是複雜的。地區委員會負責選出參議院議員，部落長老則負責選出人民院議員，然後國會再選出新總統。

卡塔爾半島電視台27日稱，針對法馬約這種做法，索馬里資訊部助理部長安達拉（Abdirahman Yusuf Omar Adala）稱這是「間接政變」。

暫停總理職務的舉動，被視為持續數月的憲政危機進一步惡化的跡象，令人擔心該國會發生暴力事件。美國駐索馬里大使館27日呼籲索馬里領袖採取措施令局勢降溫。