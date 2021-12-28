中國外交部：台灣沒外交部　只有台灣省的外事負責部門

尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）政府下令沒收台灣政府捐贈的資產，並交給中國大陸。中國外交部發言人趙立堅12月28日進行回應。



據中國外交部網站12月28日公布趙立堅主持中國外交部例行記者會的消息。有記者提問，台灣外交部強烈譴責尼加拉瓜挪用台灣資產，包括其「大使館」，並且轉交給了中國大陸。發言人對此有何評論？

「首先我要告訴你的是，台灣沒有外交部，只有台灣省的外事負責部門。」趙立堅稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府自成立起就是代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，這是不可動搖的歷史和法理事實。

2021年12月10日，中國大陸與尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。（新華社）

趙立堅強調，「根據尊重國家主權和領土完整等國際法基本原則，中國的全部國家財產，無論是在境內還是在海外，其所有權應歸於中華人民共和國政府。中方上述主張在多年外交實踐中已經得到廣泛認可。」

此外，趙立堅讚賞尼加拉瓜政府尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉。台灣當局試圖利用轉贈中國國家財產達到不可告人的目的，這種伎倆最終只能搬起石頭砸自己的腳。

在這前一天，台灣外交部發言人歐江安12月27日表示，尼加拉瓜政府不法侵佔外交使館資產，不法移轉給中華人民共和國，台灣無法接受並且表達強烈抗議。呼籲國際社會共同譴責尼加拉瓜政府及中國大陸政府的惡劣行徑。

2020年10月26日，台灣總統蔡英文接受尼加拉瓜新任大使李蜜娜（左）任職國書。（台灣總統府）

12月26日，尼加拉瓜政府檢察總長辦公室發表聲明，強調尼加拉瓜12月9日承認北京，稱台灣是中國領土不可分割的一部分，意味原先登記的相關不動產、傢俱、設備等應轉為中國所有，不容所謂交易、轉讓或捐贈。

奧爾特加政府的檢察總長辦公室聲明還警告，「相關堅持非法主張的行為」，都會遭相應的法院與司法行動訴究。