尼加拉瓜與台割席或引斷交潮　學者：洪都拉斯或緊隨其後

12月9日，尼加拉瓜宣布與台灣斷絕外交關係，承認「只有一個中國」。有學者認為，台灣僅存的14個邦交國中，洪都拉斯是下一個最可能斷交的國家。



據台灣《自由時報》12月12日報道，台灣政治大學國關中心研究員嚴震生受訪時說，洪都拉斯的現況最需要台灣注意。除此之外，海地、斯瓦蒂尼（Eswatini，舊稱斯威士蘭）和梵蒂岡也可能出現斷交狀況。

嚴震生說，洪都拉斯總統當選人卡斯特羅（Xiomara Castro）陣營雖說會跟台灣維持邦交，但她屬於左派，與美國意識形態不合。

嚴震生又稱，卡斯特羅的丈夫是該國前總統塞拉亞（Manuel Zelaya），塞拉亞在2009年計劃舉行修憲公決投票，建議容許總統連任，因此遭遇軍事政變，他在此問題上對美國有埋怨。洪都拉斯還面臨難民與毒品等困境，如果美國願在難民議題上軟化立場，對鞏固台灣邦交會有所幫助，但現在並沒看到有關跡象。

至於梵蒂岡和台灣的關係，嚴震生認為，主要取決於中國大陸對宗教管控的力度是否放鬆。梵蒂岡雖然一直想跟大陸建交，但雙方在過去神職人員如何平反等問題上仍有歧見，可以暫時不用擔心。

嚴震生強調，邦交國在象徵主權的意義上仍至關重要，然而在2007年之後，台灣邦交國有減無增。他建議台灣針對人口少的小國努力，盡力扳回一點顏面。