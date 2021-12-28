中國被指逼走立陶宛駐華使館人員　北京回應：純屬污衊

英媒指中國逼走立陶宛駐華外交人員後，中國外交部發言人趙立堅12月28日對此進行駁斥。



趙立堅28日主持中國外交部例行記者會時有記者提到，英國《經濟學人》雜誌發表文章稱，中國單方面宣布把中立外交關係降為代辦級，要求立陶宛外交官上交在華身份證件，變更其外交使團的身份，逼走立駐華使館人員，立方無法確保其駐華使館人員的外交身份，也不接受立駐華使館的降級，只能選擇讓全體外交官和家屬離開中國。

趙立堅表示，「中國『逼走』立陶宛駐華外交人員，這純屬污衊」，立陶宛背信棄義，公然在國際上製造「一中一台」，嚴重損害中國國家主權和領土完整，破壞中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎。中方為了維護自身核心利益和一個中國原則這一國際關係基本準則，將兩國外交關係降為代辦級完全正當合理。

他稱，在中立關係已降為代辦級的情況下，中方要求立陶宛駐華外交機構重新申辦外交人員和行政技術人員身份證件，這是中方做好駐華使團服務與管理的正常程序，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立陶宛外交人員在華正常履職和生活。

趙立堅指，立陶宛政府在事先沒有通知中方的情況下，突然安排所有駐華外交人員不辭而別，隨後又散布不實訊息，企圖轉移矛盾。中方對此表示堅決反對。他說：「立陶宛即使罔顧是非曲直、顛倒黑白，也不能掩蓋其一而再再而三的錯誤行徑。我們相信廣大國際社會能夠堅持客觀公正立場，不會偏聽偏信。」