歐盟外長回顧2021　點名中國脅迫立陶宛　傷害歐中關係

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）12月27日表示，回顧2021年，中國人權狀況惡化、制裁歐洲議會議員及脅迫立陶宛等都對歐中關係造成負面影響。他強調歐盟2022年必須要以更強烈的決心回應，繼續致力捍衛歐洲利益和價值觀。
根據歐盟對外行動署（EEAS，European External Action Service）網站，博雷利27日發表回顧2021年的文章，稱包括地緣政治加劇變化，強權政治一再挑戰歐盟及其價值觀。
博雷利回顧今年的重要事件，除應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情外，還包括白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、烏克蘭、阿富汗、埃塞俄比亞和委內瑞拉等國際議題。
他說，歐盟與美國的關係2021年在美國總統拜登（President Biden）的領導下重新啟動，雖然華府退出阿富汗並與英國、澳洲建立澳英美聯盟（AUKUS）的方式令人遺憾，但歐美在針對中國及印度洋—太平洋地區方面的磋商有所進展。
博雷利特別提到中國，表示歐盟在中國議題上保持一致，把中國視為合作夥伴、競爭對手和「系統性對手」（Systemic Rival），但2021年中國國內人權狀況惡化，還有其區域行為、制裁歐洲議會議員與歐盟機構的決定，以及最近對立陶宛的脅迫都對歐中造成負面影響。
他說明，歐盟重視與印太地區，其新印太戰略讓他們進一步參與印太地區並促進與夥伴關係多樣化，包括加強貿易投資，以及在海事或網絡安全議題上合作。
博雷利強調，歐盟2021年已努力捍衛歐盟的利益和價值觀並加強以規則為基礎的全球秩序，2022年也必須繼續全力以赴。
法國2022年1月成為歐盟輪值主席國。外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）11月24日訪問印尼時已表示，法國就任主席國後印太地區會成為歐盟優先要務，巴黎政府希望成為印太地區和歐洲國家的中間人。