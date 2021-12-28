歐盟外長回顧2021　點名中國脅迫立陶宛　傷害歐中關係

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）12月27日表示，回顧2021年，中國人權狀況惡化、制裁歐洲議會議員及脅迫立陶宛等都對歐中關係造成負面影響。他強調歐盟2022年必須要以更強烈的決心回應，繼續致力捍衛歐洲利益和價值觀。



根據歐盟對外行動署（EEAS，European External Action Service）網站，博雷利27日發表回顧2021年的文章，稱包括地緣政治加劇變化，強權政治一再挑戰歐盟及其價值觀。

博雷利回顧今年的重要事件，除應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情外，還包括白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）、烏克蘭、阿富汗、埃塞俄比亞和委內瑞拉等國際議題。

他說，歐盟與美國的關係2021年在美國總統拜登（President Biden）的領導下重新啟動，雖然華府退出阿富汗並與英國、澳洲建立澳英美聯盟（AUKUS）的方式令人遺憾，但歐美在針對中國及印度洋—太平洋地區方面的磋商有所進展。

圖為12月16日，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利在比利時首都布魯塞爾出席歐盟峰會。（AP）

博雷利特別提到中國，表示歐盟在中國議題上保持一致，把中國視為合作夥伴、競爭對手和「系統性對手」（Systemic Rival），但2021年中國國內人權狀況惡化，還有其區域行為、制裁歐洲議會議員與歐盟機構的決定，以及最近對立陶宛的脅迫都對歐中造成負面影響。

他說明，歐盟重視與印太地區，其新印太戰略讓他們進一步參與印太地區並促進與夥伴關係多樣化，包括加強貿易投資，以及在海事或網絡安全議題上合作。

博雷利強調，歐盟2021年已努力捍衛歐盟的利益和價值觀並加強以規則為基礎的全球秩序，2022年也必須繼續全力以赴。

法國2022年1月成為歐盟輪值主席國。外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）11月24日訪問印尼時已表示，法國就任主席國後印太地區會成為歐盟優先要務，巴黎政府希望成為印太地區和歐洲國家的中間人。