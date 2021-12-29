美國及北約將晤俄羅斯　俄烏邊境緊張局勢「有彎轉」？｜國際晨報

俄局邊境的局勢愈趨緊張之際，俄羅斯12月17日就此向美國和北約（NATO）提出安全保障條約草案，但能否讓局勢緩解則現在言之尚中。俄方的處理手法被指有保留迴旋的餘地。美國與北約2022年1月與俄會談，外界對成效予以觀望。



俄羅斯在安全保障條約草案中要求北約承諾排除進一步東擴的可能、拒絕接納蘇聯前加盟共和國加入北約、以及承諾不在俄羅斯領土以外部署核武器，以及撤回在其領土之外的現有核武器。

有分柳帠俄方這些提議似乎會讓俄羅斯與西方的安全保障談判走向失敗、為烏克蘭戰爭鋪平道路，但莫斯科也有可能願意在談判中妥協。分析稱，由於這些要求是由俄羅斯副外長里亞布科夫提出，而非外長拉夫羅夫或總統普京親自提出，因此事情還有迴旋的餘地。

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北約秘書長斯托爾滕貝格21日回應草案內容，他指在「烏克蘭選擇自己的道路以及申請加入北約」，以及「北約成員國有權捍衛盟友」方面，北約永不妥協。但他稱北約希望在2022年初召開俄羅斯-北約理事會（NRC）會議，以應對烏克蘭局勢。俄羅斯正考慮有關建議，雙方之間已暫停十多年的機制或可能恢復。美國和俄羅斯也會在2022年1月10日舉行安全保障會談。

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