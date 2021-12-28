福島核污水｜日本就國家形象受損制定賠償標準　中國表關切

針對日本單方面宣布核污水排海計劃，中國外交部再次表態。



12月28日，中國外交部發言人趙立堅表示，「中方對日本單方面宣布有關的核污染水排海計劃表示嚴重關切。中方的一貫立場是日方應認真回應包括周邊鄰國在內的國際社會關切。」

針對此前日本決定將福島核污染水排放入海後的國際形象受損問題，12月28日，日本政府召開會議確定，未來一年將制定賠償標準，且最快為補充預算中所列的300億日圓基金建立執行體制。

據日本共同網12月28日稱，日本政府當天在首相官邸召開東京電力公司福島第一核電站核污染水處置工作相關閣僚會議，日本官房長官松野博一在會上要求，「希望迅速紮實地落實對策，讓更多消費者理解（核污水）安全性，為當地民眾安心維持和做大業務創造環境。」

當天會議確定，未來一年將制定符合地區和行業實際情況的形象受損賠償標準，最快於本年度內為2021年度補充預算中所列的300億日圓形象受損對策基金建立執行體制，以及接受國際原子能機構（IAEA）的安全評估等。

根據行動計劃，為制定東電的賠償標準，首先是落實漁業、農業、工商和旅遊業等各行業的賠償方針。

在此基礎上，將協調與過去哪個時期相比判斷是否出現形象受損、以及參照哪些統計數據等。而基金除用於暫時收購需求下滑的水產品外，還將為漁業團體的網上銷售提供支援。日本政府計劃，最快於2021年度內決定基金的管理團體，公開徵集作為支援對象的漁業團體。

同時，2022年1月起還將針對韓國及中國香港、台灣等日本海外地區消費者開展網絡調查，了解其對核污染水及福島產食品的看法。東電社長小早川智明會後接受採訪時稱：「認真對待確定的計劃。會努力採取對策，不讓核污水處置工作造成新的形象受損。」

另一方面，儘管日本政府準備重金改善受損的國際形象，但日本國內外仍有不少反對聲音。

日本核電站事故受害者11月就在福島市內舉行記者會，宣布成立「守護海洋與生命福島網絡」團體，要求福島縣政府明確表達反對核污染水排放入海。該團體的一名負責人在接受採訪時稱：「核污染水一旦排放入海，作為核電站事故受害者的福島縣居民將變成加害者，這讓我感到坐立不安。民主國家不應無視眾多民意的反對而肆意妄為。政府需要重新研究核污染水處理問題。」福島縣漁聯本月也表示「無法對將應當保管的核污染水排放入我們生活的場所持理解的立場」。

12月22日，趙立堅就日本核污水排海指出，8個月來，日方不斷為核污染水排海決策辯解，聲稱這是安全的。但很多國家和國際環保組織都提出疑問，如果核污染水真的安全無害，為什麼日方不向國內湖泊排放核污染水或是在國內循環利用？再退一步講，為什麼日方不選擇建設更多的儲蓄罐在國內儲存？對於排放的核污染水是否安全，國際社會能夠聽信日方的一家之言嗎？對於這類根本性的問題，日方理應作出負責任的回答。