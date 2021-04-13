深度解讀：菅義偉為何最終決定排放福島核污水？

撰文： 泉野 最後更新日期： 2021-04-13 21:00

4月13日，近期受到國際輿論矚目的日本東京電力公司福島第一核電站事故污水處理問題（以下簡稱福島核污水）在一片譴責聲浪中拍板定案。

在當天上午舉行的日本政府相關閣僚會議中，最終確定將福島核污水排放入海。國際各大媒體在第一時間將日本政府這一決定傳遍全世界，而反對聲浪也接種而來。日本緣何不顧反對，執意排放福島核污水，《香港01》對此在東京採訪了相關人士。

早有準備？

在日本政府正式決定排放福島核污水後，東京電力公司隨即舉行記者會。東京電力社長小早川智明對媒體表示，東電將承擔排放的主體責任，特別是對日本國內擔憂的「風評被害」問題，東電將最大限度努力遏制此類事件。同時，針對日本國內以及國際的擔憂，東電將準確向外界傳遞信息，同時在排放污水問題上對外界保持透明。

而對此回應，日本茨城縣環保機構大洋保護者負責人山田和樹對《香港01》表示，日本政府和東京電力公司在此次排污議題上表現的極其不負責任，菅義偉政府應該對做出這樣的決定感到羞恥。

4月13日上午舉行的日本政府相關閣僚會議中，日本政府最終確定將福島核污水排放入海，引發各方熱議。（AP）

「利益不應該是唯一的衡量標準，日本沒有盡到任何努力。」山田憤怒地表示。

而另據一位不願具名的日本政府官員對《香港01》稱，東京電力在更早的時間點上就已經開始針對福島第一核電污水問題對執政的自民黨高層進行遊説，希望能「儘早儘快解決污水處理。」

尤其可以在某種程度上進行分析，日本政府在此時間點上通過福島核廢水排放並非偶然，而是做好了前期充分的準備，對於來自國際的激烈反應也早有準備。

政府緘默？

在日本政府上午正式公布排放核污水政策後，日本政府似乎進入了緘默狀態。

《香港01》通過多種正式渠道對日本經濟產業省、厚生勞動省、環境省多個涉及核污水排放的管理部門聯繫，希望能夠獲得相關評論，但得到的回覆一律是目前沒有評論，以政府的「公式見解」（官方觀點）為準。

接受採訪的日本環保組織負責人山田和樹批評説，日本政府此時對外統一口徑保持沉默，正説明了問題的嚴重性。

山田認為，日本政府根本無法保證排放核污水的安全性，從理論上進行判斷的做法無法抵消實際操作中存在的隱患，同時，技術層面早有專家提醒核污水中無法徹底消除的碳14的威脅。

「這種沉默更是意味着核污水存在的風險有多麼巨大。」山田説，日本政府中的各個部門都不希望「引火燒身」。這是典型的官僚做法。

政治盤算？

近期，中日之間關係已因領土領海以及涉疆涉港等複雜問題變得十分緊張。有日本專家分析，此次核污水排放事件料將推升兩國之間的緊張外交關係。

正如日方專家預料，4月13日上午，中國外交部迅速發表回應稱，日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

日本東海學園大學國際問題研究學者橋本淳寺認為，日本政府此次排放核污水的決定將使國際社會對日本產生嚴重的負面觀感。核污水排放問題已經不是單純的環境保護問題，而是上升到國際關係領域的政治問題。

橋本表示，菅義偉政府選擇確定排放污水的時間點令人感到意外。他認為這背後亦可從政治利益的計算。他説，在本周即將訪問美國的菅義偉此刻放出如此巨大的國際震撼彈，其背後希望捆綁給美國進行交換政治利益的戰略意圖十分明顯。福島核事故10年間，日本沒有能力完全解決這一遺留問題，在拜登（Joe Biden）政府希望聯手盟友遏制中國的大背景下，不排除日本藉此話題與美國討價還價。

同時，與北京的關係緊張也可以被認為是日本在此時機決定排放污水的重要國際因素。近期，釣魚島海域、台海、南海等區域緊張程度升温，亦不能排除日本藉由核污水這一問題與北京進行周旋。

橋本説，但核污水排放畢竟是雙刃劍，無論背後是否有這些考慮，日本政府都必須要小心處理。

分析認為，即使日本利用核污水作為國際博弈的籌碼，但面臨新冠疫情影響的各國恐也無力接下日本如此大招，日本自身也在疫情中損失慘重。

+ 10 + 10 + 10

選舉策略？

「菅義偉政府此時選擇決定排放污水或也有應對今年國會大選的考慮。」日本筑波大學國際研究學者明石大輔認為，日本政府目前在疫情中應對十分不利，大阪4月13日一天感染人數首次突破1,000人。在這種內外交困下，菅義偉政府希望得到日本國內大財閥的支持，在今年舉行的國會選舉中，讓自民黨繼續維持政權，而對於東京電力的妥協就是這樣的選舉策略的一種考慮。

「從短期看，菅義偉政府將承受巨大壓力。」明石認為，但當媒體焦點轉移後，不論對於日本執政的自民黨，還是資金雄厚的東京電力來説，這都是一次「雙贏」。犧牲人口比例中較小且處於相對弱勢的漁業業者，爭取更多相關財閥的資金支持以及其背後龐大數量的利益既得者的選民的支持才是這一次日本菅義偉政府「不顧反對，執意為之」的根本原因。

「不能排除菅義偉政府利用核污水的問題攪動日本選民立場，通過造成社會撕裂達到最大限度獲得支持者的目的。」明石表示。

而根據日本民調機構調查顯示，在日本決定排放核污水後，有日本電力、建設、鋼鐵、化工等資金實力雄厚行業背景選民對菅義偉政府的支持率出現了明顯上升。

分析認為，菅義偉目前在選舉問題上面臨多重壓力，目前菅義偉內閣的支持率與不支持率呈現膠着態勢，支持率表現低迷，而日本政府在新冠疫情防控問題的無能表現也加劇了日本民眾對首相菅義偉的不信任。同時，近期曝出菅義偉長子等人的醜聞也還在發酵。

麻煩重重的菅義偉政府此時拋出「驚濤駭浪」般爭議性問題，背後的政治考慮不得不讓人深思。