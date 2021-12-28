新冠肺炎｜聖誕假期後歐美疫情加劇　丹麥染疫率全球最高

聖誕節期間有很多國家收緊措施，防止新冠病毒（SARS-CoV-2）傳播。但民眾仍能參與一些規模較小的慶祝活動、在受限的情況下旅遊或與親友相聚，導致傳染風險增加。歐洲和美國在假期過後疫情加劇，丹麥更成為全球染疫率最高的國家。



變種病毒株Omicron（奧密克戎）已成為丹麥的主流病毒株。在Omicron侵襲下，全國12月27日新增16,164確診個案，創下新高。丹麥每10萬人中，就有1,612確診個案，成為全球染疫率最高的國家。

法國25日新增104,611確診個案，是當地的單日新增確診個案連續第三天創新高。

美國新冠肺炎疫情：圖為12月27日，美國鹽湖城國際機場的旅客。（AP）

英國在25至27日期間最少新增320,000宗確診個案。而27日最少新增98,515宗確診個案，數字不包括北愛爾蘭（Northern Ireland）、蘇格蘭（Scotland）、以及威爾斯（Wales）的確診個案。

冰島在12月中前，單日新增確診個案從沒超過200個，但27日新增672宗確診個案。

美國的疫情亦與歐洲國家一樣升溫，美國27日新增543,415確診個案。根據《紐約時報》的數據，全國7天平均單日新增確診個案升至243,099個，是兩週前數字的兩倍有多，也是自2021年1月13日以來的新高。