俄羅斯指將制止北約繼續東擴　歐盟稱俄方條件不可接受

俄羅斯稱在即將與美方舉行的會談中，莫斯科會完全制止北約軍事集團的任何擴張。歐盟官員則認為俄方的條件不可接受。



據「今日俄羅斯」12月28日報道，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）28日表示，俄羅斯將帶着明確的清單進入談判，並拒絕美國外交官試圖淡化雙邊擬談妥協議的任何企圖。里亞布科夫表示，俄羅斯領導層一再表示，俄方不能再容忍其邊境附近正在發展的局勢，俄羅斯更不能容忍北約的繼續擴張，「我們不會只是阻止它東擴，我們也將制止它東擴」。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）則認為，莫斯科有關停止歐盟和北約東擴的要求裏，「帶有完全不可接受、純俄羅斯議程的條件」。

近期俄羅斯與西方國家圍繞烏克蘭問題關係持續緊張。烏克蘭、美國和北約近來指認俄羅斯在靠近烏克蘭的邊境集結重兵，有「入侵」之勢。俄方對此多次予以否認，強調北約活動威脅俄邊境安全，俄方有權在境內調動部隊以保衛領土。

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmygal）稱，希望歐盟和北約能夠在十年內讓烏克蘭加入。（AP）

為解決問題，俄政府17日公布俄方方案，提議包括北約停止「東擴」、不互相威脅、不打核戰爭、以和平方式解決爭端。

美俄雙邊會談定於2022年1月10日舉行，談判重點是俄方公開的兩項條約草案，其中包括俄羅斯希望從美國和北約獲得承諾的清單。除了承諾北約不會向東擴之外，這些提議還包括結束美西方與原蘇聯加盟國家的合作、從歐洲撤出美國核武器以及將北約軍隊和導彈從俄邊境附近撤出。然而，美國想在談判中無視俄羅斯的訴求，俄方則表示將不考慮利益失衡的情況下做出任何單方面讓步。

美國務院發言人普萊斯（Ned Price）28日稱，美俄1月10日的談判將包括討論雙方的擔憂，但美國寄希望於對話和外交開放渠道的潛力。