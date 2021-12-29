新冠肺炎｜病毒演化有極限？Omicron或是讓人高度關注的最後變種

新型冠狀病毒Omicron（奧密克戎）肆虐全球，多國感染數字急升，歐美均錄得疫情以來破紀錄的每日確診數，住院率再度攀升。不過有愈來愈多數據指Omicron或較過去的變種致病能力弱，有專家認為這可能會是最後一種需要受到「高度關注」的變種，疫情有趨緩的可能。



病毒的變種是隨機發生，只要有病毒複製的空間存在，就會有突變的可能。不過，這不會是漫無目的變異，生物的變種都有其意義：生存與繁殖。以病毒而言，變種目的是加快繁殖的速度，還是增加躲避免疫系統的能力，讓自己得以生存。

根據演化理論，即管是新冠病毒，也無法持續演化下去。

英國劍橋大學的病毒及免疫學博士後研究員克里希納（Ben Krishna）認為，這些可以變種的「能力」會有升級至頂的一天。例如斑馬除了斑馬紋外，不會演化出後眼用以躲避獵食者一樣，演化都會有其「極限」。

圖為12月23日，英國博爾頓一間24小時的疫苗接種中心。（Reuters）

病毒入侵人體後，免疫系統會依靠生產抗體以中和病毒，亦會透過T細胞殺死受感染的細胞，這都是製造讓新冠病毒變異的壓力。斑馬因其斑紋能讓其更容易擾亂獵食者的視線，讓其容易躲避獵食者追殺，成功繁衍下去。

觀察新冠病毒的變異系譜，會發現其變異大部分集中在其觸突蛋白。病毒可以透過演化，改變其觸突蛋白，讓其更容易與細胞的ACE2表面蛋白結合的能力。這可讓病毒更容易入侵人體細胞，也更能抵禦抗體中和的可能。

受感染的細胞依然會被T細胞所殺死，這一點不會因病毒變異而改變，輝瑞的研究證實了這一點。

病毒的觸突蛋白終會有其演化的「極限」，它不可能演化出冠狀病毒以外的東西。免疫系統認識病毒亦不會只靠觸突蛋白，人類仍然可以依靠接種疫苗或感染真正的病毒後，獲得抵禦新變種的免疫力。儘管新變種可能會被突破免疫屏障，但引致重症的機會大為減少。

這代表未來新冠病毒的演化，相信只會繼續集中在改變其觸突蛋白，讓其更易與細胞的ACE2表面蛋白結合，更能抵禦抗體中和的可能，但也僅止於此。當人類已適應了這種病毒，其傳播能力的改變不會再大大增加死亡人數，其致病及引致重症的風險亦會降至一個可接受水平。

這就會有如季節性流感一樣，每個冬天都可能會有一次的「新冠肺炎潮」，但每年出現的新病毒不一定比過去的變種更強，只是「有足夠的變異」，讓免疫系統的防禦無法識別，導致感染浪潮。例如會引起普通感冒的冠狀病毒229E，就是最好的例子。