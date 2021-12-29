新冠肺炎｜法國新增18萬宗感染破紀錄　Omicron肆虐歐洲多國

歐洲新冠疫情持續，至12月28日法國新增18萬宗感染個案，打破自疫情以來最高紀錄。其他國家，包括英國、意大利、葡萄牙等，疫情數字同樣急增，Omicron（奧密克戎）變種病毒株感染力大增成主要原因。



法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）警告，法國每日新增個案正持續增加，至2022年1月可攀升至每日25萬宗。法國醫院聯合會同樣警告，最壞的時期仍未來臨。

早前法國已宣布加強防疫措施，包括自1月3日起，企業須實施每周至少3天居家辦公，限制室外活動聚集人數至5000人，及加大對使用虛假健康通行證的懲處等。

圖為12月23日，法國巴黎一個新冠肺炎檢測中心，人們正排隊等候檢測。（Reuters）

法國目前已有逾70%國民完成新冠疫苗接種，政府擬進一步收緊措施，將進入共公場所的條件由檢測陰性或完成接種更改為僅完成接種，成為疫苗通行症。政府亦放寬第三劑加強針預約期，只要接種第二劑疫苗接種滿三個月，即可預約接種加強針。

在英國疫情同樣嚴峻，至28日英國單日新增13.8萬宗確診，其中英格蘭11.7萬人確診，同創單日新高。英格蘭目前有9500多名新冠患者住院，對比上星期增加38%，數字是3月初以來最高。另外至今已有49名患者死於Omicron變種。

葡萄牙在28日錄得新增感染個案7.8萬宗，西班牙9.9萬宗，同樣打破疫情以來紀錄。