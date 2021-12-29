新冠肺炎｜美國新增個案飆升至50萬宗　近六成感染Omicron

美國新冠肺炎疫情嚴峻，據美國約翰霍普金斯大學統計，至12月28日美國過去一天新增超過51萬宗確診個案，打破疫情爆發以來單日新高。其中有59%確診患者中，感染Omicron（奧密克戎）變種病毒株。



據約翰霍普金斯大學統計，美國過去一日新增超過51萬宗確診個案，大幅超遠越年初1月8日錄得的29.4萬宗紀錄，成有紀錄以來最高。有美國媒體更指新增個案達54萬宗。美國疾病管制與預防中心（CDC）則紀錄指新增確診44.1萬宗。

圖為12月27日，紐約曼克頓區一架流動新冠肺炎採樣檢測車。（Reuters）

有評論指出數字飆升的其中一個原因是聖誕假期測試中心關閉，檢測報告在假日後一次過公布造成的現象，但Omicron變種在社區迅速擴散才是主要理由。CDC數字指出，截至聖誕日，已進行的基因排序的病例中，有約59%感染Omicron變種。在紐約和新澤西州等地區，Omicron病例更佔88%。

CDC研究又指出，Omicron的潛伏期約3天，感染後症狀可能較輕微。但亦有專家擔憂感染病例飆升，會大幅增加醫療系統壓力。