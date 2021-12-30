搜立場新聞｜美國務卿布林肯譴責事件　促立即放人

撰文：許懿安
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美國務卿布林肯（Antony Blinken）12月29日回應《立場新聞》被搜查一事，對此深切關注，並對《立場新聞》記者及高層被拘一事予以譴責。他稱新聞工作不是煽動叛亂，促立即釋放不公地被拘及被控的人，並要求北京停止針對香港的新聞自由。

布林肯聲明稱，言論自由，包括媒體自由，以及獲取獨立媒體提供的訊息，對繁榮和安全的社會至關重要。 這些自由使香港能夠蓬勃發展，成為全球金融、貿易、教育和文化中心。 通過令獨立媒體噤聲，中國和地方政府削弱了香港的信譽和活力。他又稱，一個不懼怕真相的、有自信的政府擁抱新聞自由。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）12月30日在Twitter發布布林肯的聲明時稱，言論自由在香港再受攻擊。美國將繼續為思想及資訊自由流通，以及那些支持基本自由的人挺身。他稱，香港人有權享有新聞自由。

中國官媒新華社29日引述外交部駐港特派員公署發言人說，針對歐盟對外行動署發言人等混淆黑白、顛倒是非，公然散佈惡劣言論，肆意詆毀香港法治與自由，妄圖阻撓特區警方依法執法，公開包庇反中亂港分子，表示強烈不滿和堅決反對，指出香港撥亂反正的歷史大勢不可阻擋，任何外部干預抹黑都如螳臂擋車，不自量力，註定失敗。

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發言人表示，警方依法行動，拘捕涉嫌串謀發佈煽動刊物的個人，是維護國家安全、捍衛香港法治與社會秩序的正義之舉，任何人假借和利用新聞工作作為工具，從事危害國家安全、破壞法治與社會秩序的勾當，只能是新聞自由的害群之馬，必將遭到法律制裁。

發言人指出，香港國安法實施以來，香港發展重回正軌，新聞自由得以在安全、穩定和法治環境下得到更好保障，外部干預勢力屢次三番攻擊香港新聞自由，蓄意渲染所謂寒蟬效應，支持新聞自由是假，見不得香港穩、看不慣香港治是真，奉勸他們停止干預香港事務和中國內政。

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