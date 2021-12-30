搜立場新聞｜美國務卿布林肯譴責事件　促立即放人

美國務卿布林肯（Antony Blinken）12月29日回應《立場新聞》被搜查一事，對此深切關注，並對《立場新聞》記者及高層被拘一事予以譴責。他稱新聞工作不是煽動叛亂，促立即釋放不公地被拘及被控的人，並要求北京停止針對香港的新聞自由。



布林肯聲明稱，言論自由，包括媒體自由，以及獲取獨立媒體提供的訊息，對繁榮和安全的社會至關重要。 這些自由使香港能夠蓬勃發展，成為全球金融、貿易、教育和文化中心。 通過令獨立媒體噤聲，中國和地方政府削弱了香港的信譽和活力。他又稱，一個不懼怕真相的、有自信的政府擁抱新聞自由。

Deeply concerned by the closure of Stand News and related arrests in Hong Kong. A confident government that is unafraid of the truth embraces a free press. We call on the Hong Kong authorities to stop targeting the independent media and release those unjustly detained. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 30, 2021

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）12月30日在Twitter發布布林肯的聲明時稱，言論自由在香港再受攻擊。美國將繼續為思想及資訊自由流通，以及那些支持基本自由的人挺身。他稱，香港人有權享有新聞自由。

Freedom of speech is under attack again in Hong Kong. The United States continues to stand up for the free flow of ideas and information and those who support fundamental freedoms. Hong Kongers have a right to freedom of the press. https://t.co/K45hFEEGNj — Ned Price (@StateDeptSpox) December 30, 2021

中國官媒新華社29日引述外交部駐港特派員公署發言人說，針對歐盟對外行動署發言人等混淆黑白、顛倒是非，公然散佈惡劣言論，肆意詆毀香港法治與自由，妄圖阻撓特區警方依法執法，公開包庇反中亂港分子，表示強烈不滿和堅決反對，指出香港撥亂反正的歷史大勢不可阻擋，任何外部干預抹黑都如螳臂擋車，不自量力，註定失敗。

發言人表示，警方依法行動，拘捕涉嫌串謀發佈煽動刊物的個人，是維護國家安全、捍衛香港法治與社會秩序的正義之舉，任何人假借和利用新聞工作作為工具，從事危害國家安全、破壞法治與社會秩序的勾當，只能是新聞自由的害群之馬，必將遭到法律制裁。

發言人指出，香港國安法實施以來，香港發展重回正軌，新聞自由得以在安全、穩定和法治環境下得到更好保障，外部干預勢力屢次三番攻擊香港新聞自由，蓄意渲染所謂寒蟬效應，支持新聞自由是假，見不得香港穩、看不慣香港治是真，奉勸他們停止干預香港事務和中國內政。