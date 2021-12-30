搜立場新聞｜歐盟敦促保障新聞自由　外交部駐港公署︰顛倒是非

《立場新聞》多名現任或前高層12月29日被香港警方國安處拘捕，公司資產亦被凍結。《立場新聞》其後宣布即時停止運作，網站及社交平台專頁已經關閉。事件再次引起國際社會對香港局勢的關注，聯合國及歐盟等紛紛表達憂慮。

外交部駐港特派員公署發言人表示，針對歐盟對外行動署發言人等顛倒是非，公然散佈惡劣言論，肆意詆毀香港法治與自由，妄圖阻撓特區警方依法執法，公開包庇反中亂港分子，表示強烈不滿和堅決反對。



聯合國人權辦公室發表聲明，指對港府持續打壓公民空間，包括拘捕6名《立場新聞》人員事件感到震驚，稱大家目睹香港的公民社會自由表達的空間急劇收窄。

該辦公室重申香港受到《公民權利及政治權利國際公約》約束，因此有法律責任尊重資訊、言論及集會自由，以及保證正當程序處理。

歐盟外交事務發言人斯塔諾（Peter Stano）表示，事件反映香港的傳媒自由遭進一步損害，指尊重人權及基本自由是《基本法》和「一國兩制」的核心原則，而新聞自由就等於這些權利和自由的關鍵。

德國外交部則指，香港實施《國安法》之後，當局持續侵蝕香港的多元化、言論及新聞自由，強調批判性新聞不應被普遍懷疑看待。

而在台灣，總統蔡英文在Facebook帖文，稱很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。她認為民主自由是普世價值，是人民的基本權利，勇敢追求民主自由的過程，不是犯罪，更不應該遭受不正當的對待。

她表示，台灣會繼續堅定地撐香港、撐港人，也盼今天遭拘捕的人士，能儘早平安獲釋。