蘋果公司將富士康印度工廠列入觀察名單

據財聯社12月29日報道，12月富士康印度工廠出現混亂後，蘋果公司確認將涉事工廠列入供應商觀察名單。



雖然蘋果並沒有明確說「觀察」意味着什麼，但在2020年緯創印度工廠因拖欠工資引發大規模打砸後，蘋果也將該工廠列入了觀察名單，並表示在該供應商改善工人待遇前不會再分配新的訂單。

此次富士康同樣因為工人生存條件惡劣引發事件。爆發抗議活動的工廠位於南部沿海城市金奈附近的斯里佩魯姆布杜爾鎮，12月初有超過250名在該工廠工作並居住在職工宿舍的女工，因食用公司提供的食物後中毒被送醫，有百餘人需要住院治療。隨後這個有1.7萬名工人的廠區爆發大規模抗議並於18日關閉，至今仍未官宣重啟。

富士康公司的發言人12月29日對媒體表示，公司正在重整當地的管理團隊，立即採取措施改善設備。公司強調採取整改措施的過程中，將繼續向所有員工支付薪酬。

蘋果公司的發言人也在12月29日確認，隨着富士康斯里佩魯姆布杜爾工廠近期出現食品安全和職工居住條件問題後，公司已經派遣了獨立的審計團隊前往當地展開評估，發現一些偏遠地區的職工宿舍和餐廳未能達到公司的要求，已經與供應商合作確保一系列整改措施，在確認工廠滿足所有的嚴格條件前不會重啟。

本周早些時候，包括富士康以及公司的11家合同承包商，也被當地政府召集舉行會議，會上印度政府要求富士康審查向職工提供的服務，包括居住、食品和飲水設施的備用電源。

涉事印度工廠目前主要生產iPhone 12機型，並已經開始了iPhone 13的試產，整體而言停工對蘋果公司的影響甚微。