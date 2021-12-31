展望2022　未來一年將發生哪些值得期待的大事？｜國際晨報

撰文：洪怡霖
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12月31日是2021年最後一天，意味2022年即將揭開序幕，儘管新冠疫情陰霾尚未散去，但在新一年仍會發生多件令全球期待的大事，本文為大家逐一介紹。

在2021年，變種病毒株層出不窮，令新冠肺炎（COVID-19）繼續肆虐全球，單周確診數字反而創疫情以來新高，但距離終結疫情未必是遙遙無期，例如世衛專家便主張，在各種「工具」的出現下，疫情有望於2022年結束，大富豪比爾蓋茨也有類似看法。全球在2022年最期待的事，相信就是讓疫情走到終點。

2022還將發生什麼大事？

英女王登基70周年：英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）是全球現存在位時間最長的君主，她更將在2022年慶祝登基70周年，6月時會有「白金禧慶典」，預計會有閱兵儀式、空軍表演等。

天宮太空站建成：中國2022年會完成建造天宮太空站。據《紐約時報》所指，在國際太空站2024年退役後，天宮會成為太空軌道上唯一的永久性太空站。

多國大選韓國法國巴西葡萄牙菲律賓等國家都會在這一年選出下一任總統。

體壇盛事：這不得不提到中國主辦的北京冬奧，還有卡塔爾世界盃。

北京冬奧將於2022年2月4日至20日舉行，但屆時相信也離不開政治話題，包括美國加拿大澳洲等數國計劃外交抵制，另一邊廂，國際奧委會稱多數國家不會加入

另一盛事卡塔爾世界盃將在11月21日至12月18日舉行，它同樣捲入爭議，當地被指有「外勞地獄」問題。

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