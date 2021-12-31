展望2022　未來一年將發生哪些值得期待的大事？｜國際晨報

12月31日是2021年最後一天，意味2022年即將揭開序幕，儘管新冠疫情陰霾尚未散去，但在新一年仍會發生多件令全球期待的大事，本文為大家逐一介紹。



在2021年，變種病毒株層出不窮，令新冠肺炎（COVID-19）繼續肆虐全球，單周確診數字反而創疫情以來新高，但距離終結疫情未必是遙遙無期，例如世衛專家便主張，在各種「工具」的出現下，疫情有望於2022年結束，大富豪比爾蓋茨也有類似看法。全球在2022年最期待的事，相信就是讓疫情走到終點。

2022還將發生什麼大事？

英女王登基70周年：英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）是全球現存在位時間最長的君主，她更將在2022年慶祝登基70周年，6月時會有「白金禧慶典」，預計會有閱兵儀式、空軍表演等。

天宮太空站建成：中國2022年會完成建造天宮太空站 。據《紐約時報》所指，在國際太空站2024年退役後，天宮會成為太空軌道上唯一的永久性太空站。

多國大選：韓國、法國、巴西、葡萄牙和菲律賓等國家都會在這一年選出下一任總統。

體壇盛事：這不得不提到中國主辦的北京冬奧，還有卡塔爾世界盃。

北京冬奧將於2022年2月4日至20日舉行，但屆時相信也離不開政治話題，包括美國、加拿大和澳洲等數國計劃外交抵制，另一邊廂，國際奧委會稱多數國家不會加入。

另一盛事卡塔爾世界盃將在11月21日至12月18日舉行，它同樣捲入爭議，當地被指有「外勞地獄」問題。

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