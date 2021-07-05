巴西失控之源：被彈劾124次的博爾索納羅

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-07-05 13:07

論數抗疫表現最糟的領導人，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）無疑名列前茅，目前已有逾52萬人因其失職而病歿，且政治惡果也終於顯現。

他曾依靠大量派糖而堆砌出的高支持率已化為泡沫，最新民調顯示其支持率跌至歷史新低21%，「疫苗門」醜聞為斷斷續續的反政府示威注入全新動力；他通過「分豬肉」式輸送利益換來的鬆散國會盟友也已出現裂痕，前盟友近期跳反揭露出的「疫苗門」醜聞引發舉國震動，凝聚了左中右勢力的反對黨趁機匯集了對總統業已提出的124項彈劾形成「超級彈劾」，而幫助總統抵擋彈劾的議員聯盟也正被「疫苗門」所撼動。

「不是疫苗懷疑者，而是腐敗」

巴西參議院針對政府抗疫失職的調查從4月底業已開始，但直到6月25日聽證會的戲劇性一幕之前，它遲遲沒有取得突破性進展。當天，博爾索納羅在國會的盟友米蘭達（Luis Claudio Miranda）穿上防彈背心，與其在衛生部主管進口事宜的兄弟一起提供了爆炸性證詞。

後者稱，在政府2月與印度巴拉特生物技術公司達成協議，以15美元一劑高價購買2,000萬劑滅活疫苗Covaxin後（價格為巴西訂購疫苗中最高，更有報章指出Covaxin原價不過1.34美元），他次月就收到一張要求預付4,500萬美元的賬單。儘管合同規定巴西在疫苗交付30天後才需付賬，而彼時巴西監管機構尚未批准該疫苗，也沒有任何疫苗到貨，且賬單來自一家不屬於合同之列的新加坡公司，看上去頗似用於洗錢的空頭公司，但他的上級還是施加了「極端壓力」要求他批准轉賬。

巴西國會議員米蘭達6月25日穿防彈背心前往國會作證，揭發了「疫苗門」醜聞。（路透社）

而在米蘭達兄弟當面向博爾索納羅指出這筆交易存疑時，據稱總統表示「這件事很嚴重」，但同時拒絕干涉，「如果我插手這件事，你知道會惹出什麼樣的亂子，這一定是某某的交易」。米蘭達兄弟最初不敢公開某某的具體姓名，但在聽證會即將結束前才眼含熱淚地坦白，對方是總統在眾議院的政治聯盟負責人巴羅斯（Ricardo Barros），也即指控博爾索納羅為維繫政治利益放任盟友貪腐。

「疫苗門」帶來的震動可想而知。之前外界一直認為巴西疫苗採購混亂，是源自博爾索納羅的疫苗懷疑主義，其前通訊主管曾作證稱，輝瑞公司在去年8月曾主動提出供貨意願，但被擱置數月，直到今年3月才敲定協議，否則巴西如今可接收再多千萬劑輝瑞疫苗。但另一方面，博爾索納羅對少有外國顧客問津的印度公司大開綠燈，協議在40天內火速達成，皆因這是盟友利益所在。因此就有示威者憤怒打出標語「他不是疫苗懷疑者，而是腐敗」。

再加上印度Covaxin疫苗數據不足，在3月被巴西監管機構拒絕批准後，直到6月才被允許「在嚴格條件下有限進口」，但同月「疫苗門」的爆發又讓迫切希望脫身的政府暫停了合同，算下來至今巴西未拿到一劑Covaxin疫苗，疫情仍在迅速蔓延，就更讓民眾更為憤怒。

聖保羅州街頭7月3日有成千上萬人示威反對博爾索納羅。（美聯社）

政治聯盟與支持率兩難全

「疫苗門」使博爾索納羅一時間面臨多重狂風暴雨。首先，全國逾40座城市出現反總統示威，博爾索納羅的支持率也再創新低至21%，反對率則高達54%，民調顯示其最強勁對手、前左翼總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）可在明年大選中輕鬆擊敗他。

此外，他將深陷司法戰，最高法院已授權檢察總長調查其是否犯下「疏忽職守」罪，若有更多證據出爐，將繼續損害其2018年成功上位時的「反腐」招牌。

更重要的是，此次危機可能撼動總統與其國會盟友之間的脆弱紐帶。博爾索納羅所屬黨派雖是眾議院最大黨，但席位僅佔一成，因此需要通過利益交換廣泛結盟，方能順利推進立法，且保護自身不受彈劾威脅，巴羅斯就是維繫這一中間派聯盟「Centrão」的重要角色。此人本身就貪腐醜聞不斷，此前任衛生部長時曾被爆出侵吞了一批價值2,000萬雷亞爾（約395萬美元）的高價藥物，眼下被揭發在疫苗合同中撈上一筆也不讓人意外。

如果博爾索納羅繼續袒護巴羅斯，無疑會損害自身岌岌可危的支持度，可能導致更多嗅覺靈敏的議員與其切割，事實上在「疫苗門」爆發後就已有不少議員跳船；但他也難以壯士斷腕，否則其鬆散的國會聯盟就會越發土崩瓦解，乃至可能左右眾議長是否願意繼續擋住從今年初起就不斷湧來的彈劾要求，目前已經累積至124项的「超級彈劾」。

聖保羅州民眾7月3日舉着彈劾博爾索納羅的條幅。（美聯社）

聖保羅Insper商學院政治學教授梅洛（Carlos Melo）就認為，「隨着人氣下降和可用預算資源的減少，Centrão可能會放棄博爾索納羅，這類聯盟過去在1992年和2016年就兩度拋棄了因貪腐危機而支持率猛跌的總統。」政治學家庫托（Cláudio Couto）也稱，議員已開始重新評估支持總統的風險，「此刻跟隨政府仍有利可圖，但無疑政客不願將他們的形象與這樣的總統聯系起來，一切都有個限度。」

當然，「疫苗門」最終能促成多大的示威浪潮、能導致多少議員跳船並危及博爾索納羅的聯盟穩定性，其結果仍在動態發展之中。但毫無疑問，該醜聞在其一連串抗疫劣跡中又添一罪狀，並有可能成為終結其政治生涯的最後一根釘子。

根植於制度的貪腐頑疾

同時，博爾索納羅為自保拉攏議員反惹火上身的遭遇，也再次體現了根植於巴西「聯盟式總統制」（coalitional presidentialism）的貪腐頑疾。這種強勢總統制和比例代表制選出的碎片化議會的搭配，在制度上天然造就了尋租的舞台，因為總統往往需要在眾議院組建起包含十幾個政黨的大聯盟，才能達到多數席以保證立法順利進行。

為組建這樣一個聯盟，總統通常會以部長級別職位、或滿足議員的預算要求來籠絡支持，這已成為默認的遊戲規則。前總統盧拉執政時就將26個部級機構增設至37個，部分原因就是方便分肥給各黨，其任內更是曝出「月費案」（Mensalão），即執政黨向聯盟其他重要議員每月支付1.2萬美元的酬勞，以換得對方支持立法；類似地，為了逃避抗疫不力引起的彈劾，博爾索納羅在今年預算中也給支持他的議員分配了39億美元之多，即便明知盟友在疫苗合同上做手腳，也只是睜一隻眼閉一隻眼，但未料到東窗事發反倒連累了自己。

反對博爾索納羅的民眾將其抗疫失職造成52萬民眾病歿稱為「種族滅絕」。（美聯社）

而且，這種建立在利益交換之上的關係並不牢固。由於總統控制着立法議程和大部分國家資源，而多黨議員靠忠誠換來資源以投至自身選區，這導致許多議員實際上都是孤立地開展競選活動，與自身黨派的關係較為薄弱，也往往缺乏共同的政綱和意識形態，因此隨時伺機而動轉換陣營，目前支持博爾索納羅的「Centrão」聯盟涵蓋的逾200名議員大多都是這類投機分子。

這種純粹為利而來的議員也會為利而去，一旦眼見總統盡失民心，他們就可能紛紛劃清界限乃至群起彈劾，以提前向下一任總統投誠，這也是目前博爾索納羅最擔心的情況。為了避免這一結局，他可能或會私下交換更多利益，這也意味着腐敗情況可能更加嚴重，也與他當選時承諾的「消除腐敗」越走越遠。

而對政壇醜聞感到厭煩乃至麻木的民眾，在對博爾索納羅這等既貪污又無能的「政壇外來人」（儘管他此前也已擔任參議員近三十載）失望之後，可能又會轉回曾放棄過的建制派，只能以「貪腐又如何，只要能辦事就行」這等傳統信條苦中作樂。