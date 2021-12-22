新冠肺炎｜全球增至106國發現Omicron病例　日本首見社區傳播個案

世界衛生組織（WHO）12月21日公布每週流行病學報告，當中提及全球已有106個國家出現新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）確診個案。日本大阪府知事22日表示，當地發現Omicron的社區傳播個案。



世衛的報告稱，在全球已接受基因排序的確診個案中，96%是變種病毒株Delta（B.1.617.2）個案，1.6%是Omicron個案。這顯示Delta仍是全球主流病毒株，但Omicron個案正增加，對民眾構成威脅。

世衛表示，最新的證據顯示，Omicron比Delta更有傳播優勢，而且正在迅速傳播。連人口免疫力水平高、有記錄社區傳播狀況的國家，也有出現這情況。

日本新冠肺炎疫情：圖為12月21日，日本東京仲見世商店街的行人。（AP）

日本現本地Omicron個案

日本大阪府22日稱，當地有一家3口感染Omicron，他們沒外遊紀錄，感染途徑不明。大阪府知事吉村洋文22日表示，這是社區傳播個案，他認為這也有可能是日本首次出現Omicron社區傳播個案。

日本為阻止Omicron傳播，自11月30日起禁止外國人入境，這措施原定維持1個月。首相岸田文雄12月21日在記者會上表示，入境限制措施將延長實施一段時間，因為有關Omicron傳染力、以及重症風險的科學評估未得到確認。他表示，Omicron個案的密切接觸者不可在家隔離，要到防疫酒店隔離14天。