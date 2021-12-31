朴槿惠醫院獲釋內幕：一紙證明自由身　門外粉絲激動得淚流滿面

韓國前總統朴槿惠12月31日凌晨零時獲特赦出獄，4年零9個月的牢獄生活正式結束。有韓媒12月31日披露她獲釋細節，以數百名支持者冒着嚴寒來到醫院門外慶祝集會。在她真正獲釋一刻，該處群眾仿如迎接新年般，現場氣氛沸騰。



慶祝活動活動由親朴人士組成的保守團體「我們共和黨」發起，參加者多為60歲以上的長者。

醫院門口對面的行人路上還擺滿她的粉絲送來的花環等，足有1,000多個。花環上的布條上寫有「祝朴槿惠前總統早日康復」以及「加油」等祝福話語。

他們在她獲釋前30秒開始倒數計時，凌晨零時一到，現場隨即響起爆竹聲，人們齊揮舞太極旗及應援棒歡呼。不少人大喊包括「我愛你」在內的口號。很多朴槿惠支持者神情激動、淚流滿面。

2021年12月30日，韓國首爾街頭也有反對朴槿惠獲特赦的活動舉行。當天晚上7點，「全國人民行動小組」在首爾清溪廣場大樓前舉行了「公民反對朴槿惠大赦和譴責文在寅政府」的活動。朴槿惠在12月31日0時獲得特赦，被正式釋放。（視覺中國）

接獲赦免證 恢復自由身

韓聯社稱在朴槿惠獲釋時，首爾看守所所長等人來到病房，交給她一張A4紙大小的「赦免和復權證」，上方寫有她的姓名、身份證號碼、罪名、刑期，以及赦免生效時間和法務部長官的簽名，朴槿惠親手接過。

常駐醫院看守朴槿惠的三、四名警察撤離，赦免程序完成。她保安工作今起改由總統警衛處接手。曾被彈劾的她已無法享受包括退休金在內的前總統待遇，只有短期的警衛服務。

朴槿惠目前健康不佳，她的律師稱她要至少住院到2022年2月初。雖然在她所留醫的醫院門外有大批支持者聚集，但她始終沒有露面。