男童擋路　英國皇家衛兵直接撞過去　網民不滿：他只是個孩子

英女王衛隊（Queen's Guard）一名成員12月29日在例行巡邏時，將一名出現在路中的男童撞至趴在地上，之後還舉腳跨過他的身體並繼續向前行。有途人將過程被拍下並上載到短片分享平台TikTok，引起網民熱烈討論。有人認為衛兵此舉太無情。



事件發生在於英國倫敦塔（Tower of London）附近，負責保護王室的衛兵正在進行例巡邏，有遊客在旁圍觀。此時其中一名男童出現在衛兵前行的路線，其中一人向男童大喊「讓開！」（Make way），之後直接將他撞倒在地。

男童因走避不及，被撞跌至趴在地上，但衛兵沒停下腳步，而是舉腳跨過他並繼續向前行。途人將整個過程拍下上傳到TikTok。

皇家衛隊自查理二世（Charles II）服役，保護王室安全迄今有逾350年歷史。衛隊負責全英皇家住所的保安工作。他們都接受過正規軍事訓練。

根據指引，衛兵面對前方有人阻礙時可以跺腳或呼叫作出警告，而提起步槍則被視為「最後警告」，之後他們可對有關人等進行拘捕。

圖為網民上載12月29日男童在英國倫敦塔外被皇家衛隊成員撞跌的影片截圖。（@brittoker）

有人對衛兵的舉行表示無法理解。有人批評稱「我明白他們的工作，但那只是一個孩子」、「對那些認為他們只是在工作的人：如你的工作必須踐踏孩童，那顯然有問題」、「衛兵繞過男童走過去也不會死人吧。如對象是成人我可理解，但如果那是一個孩子，應予破例」。

另有網民認為這是家長管教的問題，並覺得衛兵執勤時本應如此。也有人留言稱，人們以為這些衛兵是「裝飾性」，其實他們是真的軍人，以及真的受命執勤。

英國陸軍發言人29日回應注意到當天早上倫敦塔的例行巡邏中發生的事，稱當值衛兵已向在場民眾警告說，巡邏衛兵正在走近，但不幸地男童仍突然出現在衛兵前方，所以他才跨過男童繼續執勤。他事後有再接觸男童，確認後者情況無虞。