Omicron丨多國疫情中跨年：美染疫人數創新高　南非反其道而行

全球將迎來新型冠狀病毒肺炎疫情持續的第三年，在變異病毒株Omicron（奧密克戎）於多地快速傳播的情況下，好些跨年活動已取消或規模減縮。但仍有地方反其道而行，例如宣稱疫情高峰或已過的南非。



Omicron最先出現的國家之一南非，內閣除夕前發聲明稱，相信由Omicron引發的第四波疫情已過高峰。內文稱，全國幾乎所有省份的病例及住院率已下降。

南非自2020年3月下旬起實施的宵禁，現已取消。民眾在午夜至凌晨4時的行動不受限制。商戶亦可在持有一般牌照的情況下賣酒，而不用在每晚11時關門。

政府仍呼籲人們接種，以及遵守共公衛生守則，包括強制性佩戴口罩。此外，室內聚會人數上限1000人、戶外為2000人，或是場地可容納人數的一半。

●美國

隨着Omicron（Omicron）變異毒株的肆虐，歐美國家疫情近期出現嚴重反彈。12月30日，美國24小時新增確診病例首次超過70萬，為疫情爆發以來單日新增病例最高紀錄。

美國傳染病專家、國家過敏與傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）在12月29日預測稱，美國最新一波的Omicron毒株疫情可能會在2022年1月底達到頂峰，但在此之前，疫情仍在不斷加重。

美國紐約時報廣場的倒數活動如期舉行，但出席人數受限，參加者必須佩戴口罩。（Reuters）

除美國外，歐洲多個國家的單日新增確診病例都打破此前最高紀錄。

法國公共衛生部門12月30日當天公布的數據顯示，截至當天下午，法國累計新冠肺炎確診病例達9,740,600個，過去24小時新增206,243個；累計死亡病例達123,552個，過去24小時新增180個。法國已連續兩天新增確診病例突破20萬。

12月30日，意大利新增新冠肺炎確診病例126,888個，新增156個死亡病例。這是意大利單日新增確診病例的新紀錄。此前一天，意大利新增確診病例超9.8萬個。

愛爾蘭衛生部門12月29日發布的數據顯示，當天愛爾蘭報告新冠肺炎確診病例超1.6萬例，這同樣是愛爾蘭日新增確診病例的新紀錄。當天，愛爾蘭新增新冠肺炎住院病例568例，其中新增重症病例93個。

日本新冠肺炎疫情：圖為2021年12月21日，人們走在日本淺草寺外的街道上。路上的裝飾已甚富新年氣氛。（AP）

●日本

日本沖繩縣政府30日公布單日新增50個新冠肺炎個案，是23日的兩倍，也是繼9月30日以來，時隔91天單日新增個案再度增至50個。沖繩縣知事玉城丹尼30日出席臨時記者會上時稱，Omicron已開始在縣內社區傳播；他還說，如果疫情持續擴散，預料將提升防疫警戒等級。

日本《琉球新報》稱截至30日為止，沖繩縣內有可能感染的病例增加21個，合計36個。玉城丹尼呼籲人們盡可能待在家中家人度過新年，避免外出參加時間長或人數多的聚餐。

他稱一旦新年期間發生大流行，就有可能實施限制民眾自由行動的措施，他再度呼籲民眾在新年期間徹底做好防疫對策。

沖繩縣截至29日，轄內已有20人確診感染Omicron；至於有可能感染Omicron、正在進行基因分析的個案，到30日為止合計36個。