聯合國專家：2021年中國帶動全球貿易和經濟復甦

剛剛過去的2021年，是中國「十四五規劃」的開局之年。面對複雜的國際和國內形勢，中國經濟仍然取得了優異的成績。聯合國貿發會議資深經濟學家梁國勇表示，2021年中國帶動了全球貿易和經濟復甦。



據中國央視1月1日報道，根據聯合國貿發會議的最新估算，2021年全球貨物和服務貿易總額有望較上年增長23%，達到28萬億美元。其中，貨物貿易總額達22萬億美元，創歷史新高；服務貿易總額為6萬億美元，仍低於疫情前水平。

聯合國貿發會議資深經濟學家梁國勇表示，2021年，中國的對外貿易基本面持續向好，一方面是受世界經濟復甦、大宗商品價格上漲、主要發達經濟體貨物貿易需求保持強勁等外部因素的影響；另一方面則是因為中國所具有的獨特優勢。「中國在數字經濟、製造業、基礎設施和政策的制定和實施方面具有獨特的綜合優勢，這些優勢是其他很多出口國所不具備的。那麼在這樣的全球貿易復甦的背景下，這樣的優勢使中國經濟和貿易能夠脱穎而出。」

梁國勇指出，去年中國的進出口總額增速在主要經濟體中名列前茅，同時，中國持續推進高水平對外開放，增設天津、上海、海南、重慶為服務業擴大開放綜合試點城市；有序擴大電信、醫療等服務業領域開放；還舉辦了進博會、服貿會兩場國際經貿盛宴，帶動了全球貿易復甦，對世界貿易而言有十分重要的意義。「在這樣一個全球範圍內疫情持續蔓延的背景下，中國繼續推進高水平對外開放，舉辦了服貿會、進博會這樣的國際貿易盛會，我想對其他國家提供了擴大出口，促進增長的難得機遇，也有利於深化國際經貿合作，推動國際貿易和投資煥發活力，促進世界經濟的均衡復甦。同時我也認為中國進一步擴大對外開放的舉措，有利於遏制反全球化思潮和逆全球化趨勢，有利於營造開放包容、互利共贏的國際合作環境。」

梁國勇表示，世界經濟在2020年出現超過3%的負增長之後，2021年可望出現接近6%的恢復性增長。世界經濟能出現這樣的一個好的復甦局面，也跟中國經濟的拉動作用有着密切關係。「從國際比較看，中國經濟的表現非常突出，對世界經濟復甦做出了重要的貢獻。我覺得主要是包括三個方面，第一，中國應對疫情得力，經濟復甦迅速，起到了引領和示範的作用。第二，中國生產穩定、出口強勁，從供給側對世界經濟的復甦提供了支撐。第三，中國政府實施了穩健的但有效的宏觀經濟政策，這有利於本國和世界經濟的長遠穩定發展。」

梁國勇強調，世界經濟在2021年出現強勁復甦的同時，也出現了不均衡、弱供給、高通脹等問題。在這樣的背景下，2021年前三季度，中國經濟按年增長9.8%，高於全球平均增速和主要經濟體增速，中國取得這樣突出的成績尤為不易。「在主要發達經濟體出現高通脹的情況下，中國的通脹水平非常低，整體的宏觀經濟和金融形勢保持了穩定，並且這種穩定是在避免了大放水，避免了一個過度寬鬆的貨幣政策（的情況）下取得的。」

梁國勇表示，中國經濟所具有的獨特的綜合優勢，使得中國經濟在面臨百年一遇的疫情的時候，呈現出獨一無二的韌性。這種韌性在面臨外部衝擊的時候是非常可貴的，有利於規避風險，避免危機。