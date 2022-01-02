美國司機撞死4人　500萬人請願後獲減刑100年　死者家屬無法接受

美國一名25歲貨車司機阿吉萊拉-梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）2019年在科羅拉多公路，因為煞車失靈連環追撞20多輛車，造成4人死亡，日前遭判長達110年的有期徒刑，引發大批民眾不滿，多達500萬人聯署陳情希望減刑，科羅拉多州長也選在2021年12月30日宣布特赦，將刑期減到10年。



煞車失靈4死6傷 美國司機被判監110年 數百萬人連署求輕判（點圖了解更多）▼▼▼

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阿吉萊拉-梅德羅斯：「法官大人，我不知道為什麼我還活着。」他在法庭上痛哭失聲，因為他被重判有期徒刑110年。梅德羅斯宣稱，貨車剎車失靈，因此失去控制，但他被指控42項罪名，包括駕車殺人罪。梅德羅斯是名貨車司機，2019年23歲的他開貨車載運木材，經過科羅拉多州山區州際公路下坡路段時，貨車煞車失靈，一連撞上28輛車，現場發生大爆炸，導致4人死亡6人受傷。

聲援民眾稱：「要來支持，因為這不公平，110年哦，要在監獄度過。」判決一出，兩周內有將近五百萬人聯署，要求州長特赦減刑，包括美國名媛Kim Kardashian也發言聲援，還有貨車司機聯合發起抵制抗議。全國各地貨車司機們，威脅要停止運貨進出科羅拉多州，還在社交媒體上發起抗議，用像是不要在科羅拉多州開車等標籤。

州長從善如流，宣布年末特赦，將梅德羅斯刑期縮短到10年。車禍生還者聞訊後表示：「對那些死掉、受傷的人，正義何在？」死者家屬也稱：「他要負責，他殺害了我的老公。」雖然梅德羅斯最終獲得減刑，但對死者家屬來說，卻是無法接受的答案。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】