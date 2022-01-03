南非開普敦國會大樓火災　一名男子涉案被捕

南非開普敦（Cape Town）議會大樓1月2日發生火災，當局晚上發聲明，指議會主要建築在火災中嚴重受損，消防員已控制多處火勢，但尚未完全撲滅。當地警方逮捕一名與火災有關男子，但火災原因仍在調查中。



聲明指國民議會議事廳所在建築受損嚴重。議會和政府有關人員將於周一（3日）會面，評估火災和損失情況。

根據開普敦市政府發布的信息，舊議會大樓房頂和第三層損毀，國民議會建築的天花板坍塌。南非總統拉馬福薩當天到火災現場視察，承諾將深入調查火災原因並研究防範措施。

圖為2022年1月2日，位於南非首都開普敦的國會大樓起火，消防員接報到場處理。（AP）

南非國會建築群包含多棟建築，其中包括有百年歷史的老樓。開普敦市長委員會安全委員讓-皮埃爾・史密斯（JP Smith）稱：「舊議事廳上方的屋頂完全消失了，毗鄰的辦公室和健身房也被破壞了。」他稱：「你可看到，我身後的國會議事廳被破壞了，結構性天花板已倒塌，消防員不得不暫時撤離。」

↓南非國會在Twitter發聲明稱火災中無人受傷。