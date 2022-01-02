英國靈媒預言2022年：出現比Omicron更可怕的新冠肺炎變種病毒

英國戴安娜王妃生前的靈媒友人摩根（Sally Morgan）最新預言指出，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情可能會持續5年。今年還會有2種新變異病毒出現，而且其中一種比Omicron病毒更棘手；另外，可能有一名年輕的男性流行歌手因確診而死亡。



根據《每日星報》報道，現年70歲的摩根是戴妃生前的好友，同時也是一名靈媒。

她在最新出版的預言書中表示，她的丈夫在2020年9月確診新冠肺炎後病逝，而她在疫情剛爆發時就預言，疫情會持續至少5年……

或出現比Omicron更棘手變種 人氣年輕男歌手染疫亡（點圖放大閱讀）▼▼▼

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「這是一個5年的事件、5年反覆的解封又封鎖，現在已經2022年了，我希望我能保持樂觀，但我無法。」摩根提到，在2022年可能會出現另外兩種新的變種病毒，「我認為其中一種會比Omicron病毒更棘手，這種病毒會迅速發展並且傳播速度相當快，明年對科學家來說，又是一次在黑暗中行走。」她表示，英國的國民保健署（NHS）也會發生變化，可能會拆分成專門處理疫情跟一般疾病的兩個單位；英國政府也會在1月份重新提起防疫封鎖措施。

除此之外，摩根在新書中表示，今年會有一名非常有名且年輕的男性流行歌手確診新冠肺炎，而且還會因此而病逝；還會有一對非常著名的英國夫婦離婚，而且是因有第三者介入。她也提到了英國王室的狀況，「我認為不幸的是，他（哈里王子）和家人疏遠，特別是和他的哥哥威廉，這是非常沉重的打擊，目前我也沒看到任何改善。」

在政治方面，英國首相約翰遜（Boris Johnson）可能會在今年5月辭職，而且他並不會對此感到難過，「我認為約翰遜想離開，他會有很好的理由說『是時候讓別人來接手了』，我認為會在夏天之前，或許是5月會發生，他可能是被排擠了，但實際上，是他自己想要走，政府即將發生巨大的變化。」

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