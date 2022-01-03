Omicron｜澳洲總理：即使確診數上升　也要告別封城日子

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1月3日表示，即使全國新增的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數持續上升，澳洲將不會恢復封城的日子。



澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）3日報道，莫里森表示，隨着變種病毒Omicron（奧密克戎）的到來，以及澳洲的高疫苗接種人數，政府的應對方法已經轉變。

莫里森認為，雖然確診個案數字高企，但鑑於Omicron變種的病情嚴重程度要低得多，因此應對病毒不再與病例數字有關，反而應更專注於處理醫療保健體系。

他指出，現在住院的新冠肺炎患者，主要原因是沒有接種疫苗，第二個原因是感染了 Delta變種，而不是Omicron。「我們正在面對一種非常不同的病毒，我們真的必須改變我們思考它的方式，這就是為什麼現在談論病例數目真的不是重點。」

莫里森稱，「問題是我們的醫療體系如何應對有關影響。這就是為什麼我們要確保制定合理的規定，讓民眾重返工作崗位。」