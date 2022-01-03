中哈建交30週年　習近平與哈薩克首任和現任總統互致賀電

中國國家主席習近平1月3日分別與哈薩克（Kazakhstan）首任總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）和現任總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）互致賀電，慶祝兩國建交30週年。



習近平在致納扎爾巴耶夫的賀電中表示，建交30年來，中哈關係與時俱進、開拓創新，始終保持蓬勃發展，成為鄰國間睦鄰友好、互利共贏的典範。他指納扎爾巴耶夫堅定奉行對華友好政策，為推動兩國關係發展、加深共建「一帶一路」合作作出卓越貢獻，他對此高度評價。

習近平在致托卡耶夫的賀電中表示，中哈互為友好鄰邦和永久全面戰略夥伴，建交30年來，兩國關係始終保持高水平運行，政治互信不斷加深，各層級交流日益密切，共建「一帶一路」合作成果豐碩，給兩國人民帶來實實在在的好處。他稱自己高度重視中哈關係發展，願與托卡耶夫一起努力，以建交30週年為契機，鞏固中哈傳統友好，加深兩國戰略對接，推動中哈永久全面戰略夥伴關係再上新台階，造福兩國和兩國人民。

納扎爾巴耶夫指，中國是最早承認哈薩克獨立的國家之一，雙方在互相信任和彼此尊重的基礎上，建立哈中永久全面戰略夥伴關係。他稱哈方願同中方一起，推動哈中各領域合作取得更大發展。

托卡耶夫稱，建交30年來，哈中為國際社會發展國家間關係樹立典範，成為歐亞地區穩定繁榮的重要因素。他指雙方已徹底解決歷史遺留的邊界問題，將兩國共同邊界打造成哈中友誼與團結的橋梁，他願與習近平一起，為發展哈中關係作出更大努力。