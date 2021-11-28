哈薩克網紅饒舌歌手拍惡搞片「呃like」惹禍　搶的士獲判刑3.5年

俄羅斯首都莫斯科市中心日前有3名哈薩克男子為了拍攝惡搞影片，趁着計程車司機正在後車廂協助放置行李時，竟跳進駕駛座把汽車開走。沒想到最後把事情鬧大，3人全都被莫斯科法院判處3年6個月的有期徒刑，其中一人還被發現是擁有超過120萬粉絲的哈薩克饒舌歌手Aidyn Tussupov。



綜合外媒26日報道，這宗事件發生在今年3月，當時3人在莫斯科的一家購物中心外，叫了一輛豪華計程車，其中2人先行上車後，留下一人在車外向司機表示，希望他能協助將購物提袋放進後車廂。沒想到司機連後車廂的門都還沒關，原本坐在副駕駛座的男子就跳到駕駛座，開了車揚長而去，被留在現場的同夥則是用相機記錄下整個「犯案」過程。

哈薩克網紅拍片搶的士「犯案」全過程。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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報道指出，雖然事發幾分鐘後，3人就把計程車開回來還給司機，並向他解釋當時其實是在進行一次惡作劇拍攝，不過仍被法院以竊盜汽車的罪名，重判3年6個月的監禁。外媒透露，3人最後可能會被送到距離莫斯科500公里一處有50年歷史的集中營服刑。

三人在法庭上受審畫面曝光。（圖／翻攝自SHOT связь Telegram @shot20_21）

據了解，這次已經不是3人第一次因為拍攝惡作劇影片惹上麻煩，早在去年3月，其中一名男子Ramir Khasanov就曾因為在哈薩克阿拉木圖（Alma-Ata）的地鐵上刻意大聲咳嗽，還拿出一張沾有假血的衛生紙，嚇唬車上乘客自己感染新冠病毒，遭當局判入獄10天。

在哈薩克擁超過120萬粉絲的知名饒舌歌手Aidyn Tussupov亦涉及其中。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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