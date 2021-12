因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,中國國家主席習近平停止出訪活動,哈薩克總統新聞局12月30日發布消息,哈薩克總統表示,期待習近平2022年國事訪問當地。



據俄羅斯衛星通訊社12月30日報道,哈薩克總統新聞局消息提到,哈薩克總統託卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)會見中國政府歐亞事務特別代表李輝,並在會談時表示期待習近平2022年前往哈薩克訪問。

圖為2019年9月11日,哈薩克總統託卡耶夫抵達北京,準備與中國國家主席習近平進行會談。(Twitter@Embassy of Kazakhstan in the UK)