俄羅斯穆斯林宗教領袖駁斥抵制北京冬奧傳言

俄羅斯宗教機構1月3日刊發最新聲明，駁斥有關抵制2022年北京冬季奧運會的傳言。



據俄羅斯衛星通訊社1月3日報道，俄羅斯穆夫提委員會駁斥了網絡上散播關於該委員會主席兼俄羅斯聯邦穆斯林宗教事務管理局主席蓋努特金（Sheikh Lawell Ganutkin）簽署抵制2022年北京冬季奧運會書面號召的謠言。

俄羅斯穆夫提委員會在官方網站上指出，「網上出現一份某個『全球伊瑪目理事會』（Global Imams Council）聲明的文件，呼籲抵制2022年北京冬季奧運會，指出蓋努特金以及一系列國家的最高穆夫提都簽署了這份文件，但這是讓人不能容忍的謊言，與事實不符。俄羅斯聯邦穆斯林宗教事務管理局和俄羅斯穆夫提委員會正式宣布，蓋努特金沒有簽署過這份假文件。」

聲明中還強調，「我們致電埃及和波黑等國最高穆夫提辦公室，充分查明這些國家的精神領導人與這份文件同樣沒有關係。」

穆夫提是負責解釋伊斯蘭教法的學者。

「全球伊馬目理事會」成立於2007年，是一個總部位於伊拉克巴格達的反薩達姆（Saddam Hussein）、反極端組織ISIS的NGO組織。

按計劃，2022年北京冬季奧運會將於2月4日至2月20日舉行，殘奧會將於3月4日至3月13日舉行。