新冠肺炎變種病毒Omicron傳播快　多國措施為何反而鬆｜國際晨報

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情因變種病毒Omicron（奧密克戎）加速擴散，連同仍在肆虐多地的變種病毒Delta，令急欲重新開放經濟的國家面臨考驗。一些政府除了推動接種新三針甚至第四針的疫苗，就在是否收緊防疫措施方面做出抉擇。



Omicron看來相對變種病毒Delta較弱，令一些政府決定冒險，但它們同時面對住院率上升，對醫療系統造成的負擔。

澳洲總理莫里森1月3日稱，即使確診人數持續上升該國也不會重返封城。他稱政府的應對方法已經轉變。他稱政府應更專注於處理醫療保健體系。美國國家過敏症與傳染病研究所所長福奇亦有類似的說法。

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有類似想法的國家不止澳洲，有國家決定縮短隔離日數，讓確診患者或密切接觸者可更早結束隔離，當中包括美國、希臘、西班牙、愛爾蘭，意大利的做法更進取，背後的動機引人深思。

它們做出這樣的決定，除了因為Omicron看來沒那麼「惡」，還有就是疫情已重擊經濟兩年有多，以及愈來愈多人已接種疫苗。

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