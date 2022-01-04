新冠肺炎｜法國多名議員收死亡威脅　反對收緊健康通行證

法國國會就收緊健康通行證立法辯論，有多名支持法案的議員指近日收到死亡威脅，稱若支持立法就要殺害他們。相關議員已報警求助。



法國政府正考慮收緊現時健康通行證，要求所有人進入公共場所需出示已接種疫苗的證明，無法以陰性檢測代替，變相強迫全民接種。法案獲得大多數議員支持，預料獲得通過。

法國行動黨（Agir）議員菲爾博多（Agnes Firmin Le Bodo）在1月2日於個人Twitter上，轉載了一封Email，內容是死亡威脅。菲爾博多指電郵還包括一幅示意要殺害她的圖。

圖為1月1日，法國巴黎一間新冠肺炎檢測中心，外邊大排長龍正等候檢測。（Getty）

菲爾博多過去曾是一名配藥師，支持就疫苗護照立法。她表示已向警方報案，並稱會繼續支持讓法案通過。

另一個地平線黨（Horizons）議員穆祖（Naïma Moutchou），同樣在個人Twitter上分享類似威脅信件。

在1月3日在國會上，衛生部長韋朗（Olivier Veran）譴責反疫苗者的死亡威脅。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）在早前已表示，警方將在疫苗護照法案投票之前後加強對護員的保護。