美國肉價持續上漲　拜登斥10億美元打擊大型豬肉企業壟斷

美國持續的通貨膨脹嚴重影響了美國居民的生活，也成了總統拜登（Joe Biden）短期內急需解決的問題。



拜登1月3日與農場主人和牧場主人舉行了視像會談，討論如何促進肉類行業的競爭，並為消費者降低價格。與此同時，拜登政府正在尋找辦法解決商品和服務成本上升的問題。

幾個月來，美國國會議員和監管機構一直在推動對肉類加工業進行全面改革。拜登政府指出，美國肉類行業的市場過度集中，是美國食品供應鏈脆弱的一個關鍵來源，也是導致高通脹的原因之一。

據2021年11月美國消費者價格指數（CPI）顯示，肉類價格是導致食品價格上漲的最大單一因素。美國農業部數據顯示，泰森、嘉吉、JBS和NBP四家公司控制了美國82%的牛肉市場、70%的豬肉市場和54%的家禽市場。

拜登1月3日宣布將撥款10億美元，用於擴大獨立肉類加工業務，並採取措施促進對小型肉類生產商的信貸。

同時，白宮還表示，「美國製造」肉製品將繼續推進更嚴格的標籤標準，這將損害生產過程中依賴進口的大型生產商和加工商的利益，也可能會使得海外進口商與美國肉類出口商之間的關係緊張。

並且，美國司法部和農業部還創建了一個新的網站，用戶可以在網上舉報肉類行業違反競爭法的行為，以遏制該行業的價格操縱行為。