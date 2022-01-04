「滴血成金」欺詐案判四項罪成　謊話愈編愈大終爆破｜新聞背後

Theranos創辦人、有「女版喬布斯」之稱的霍姆斯（Elizabeth Holmes）被判4項刑事欺詐罪名成立，她將面臨最高80年的監禁——儘管實際刑期可能少得多。霍姆斯所犯的錯誤，是無視了科學的現實與試圖掩飾錯誤，成為科技初創公司的反面教材。



霍姆斯在2004年創立名為Theranos的公司。Theranos是Therapy（治療）和Diagnosis（診斷）的混合詞，霍姆斯看中了納米技術，希望開發只需指尖數滴血，便能進行檢測及診斷的機器。

Theranos的驗血技術被當年吹棒成破天荒的技術，公司聲稱只需數滴指尖的血，便能診斷疾病。包括愛滋病，甚至癌症等。

圖為2015年9月，霍姆斯出席紐約舉行，由前總統克林頓成立基金會的活動克林頓全球倡議。霍姆斯當時風頭一時無兩。（Getty）

可是以現行科技而言，只需數滴指尖的血便能提供準確檢測數據是不可能的事。其中兩個原因：採樣量過少，及指尖並非最佳抽血地方。抽血檢驗需要一定份量的血，同時血液含量的內容並非全身平均分配，指尖血液濃度不高，只用指尖數滴血不可能得出準確結果。

這會是在Theranos工作的科學家所知道的，霍姆斯也不可能不知道。但她試圖掩飾，在實驗和宣傳上連翻造假，製造虛假數據，以搏取大眾和投資者的信任。至2014年，Theranos估值高達90億美元，成為當年最亮眼的獨角獸公司。霍姆斯在2015年獲《福布斯》雜誌選評選為全球最年輕、白手興家的億萬富翁女性。

但紙最終包不着火，霍姆斯的謊話愈編愈大，意識到這炸彈將早晚爆炸的內部員工，決定向媒體透露公司內幕。霍姆斯起初否認指控，但隨着愈來愈多的證據曝光，公眾最終意識到這只是天大謊言。公司在2018年解散，霍姆斯被控多項欺詐罪。

在霍姆斯的辯護中，她稱自始從未有心向投資者及參與實驗的病人耍謊，或蓄意詐騙。判決亦判處她所有欺詐病人的罪名不成立，但在涉及欺詐投資者的4項罪名中被判有罪。