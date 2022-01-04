法國發現新變種B.1.640.2帶46個突變　傳播力會否更強受矚目

法國科學家2021年12月29日稱，他們在南部發現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新變種病毒株B.1.640.2。由於它帶有46個突變，傳播力會否更強備受外界矚目。

有專家則認為，病毒變異屬正常情況，目前情況尚不需擔心。



比利時《最新消息報》1月4日報道，法國南部至少12人確認感染這個新變種病毒，首名患者是從非洲喀麥隆（Cameroon）入境。它包含2項已知的突變N501Y和E484K。而先前最早在英國發現的變異株Alpha也帶有N501Y突變。

法國新冠肺炎疫情：圖為12月31日，一名護士在法國馬賽一間醫院值班期間休息。（AP）

▼法國馬賽的IHU Méditerranée Infection推文稱他們發現新變種病毒株▼

Un nouveau variant COVID-19 à été détecté à l'IHU Méditerranée Infection issu de patients de Forcalquier. Il a été baptisé variant IHU et déposé sur GISAID sous le nom de B.1.640.2. pic.twitter.com/Rh3klIxy0w — IHU Méditerranée Infection (@IHU_Marseille) December 9, 2021

根據馬賽（Marseille）IHU Méditerranée Infection（暫譯：IHU地中海感染感染研究中心）科學家初步研究結果，這個病毒株有46個突變，高於Omicron的37個。

比利時病毒學家古赫特（Steven Van Gucht）認為，每隔一段時間就會出現新的變異株病毒，病毒本質就是持續不斷變異，目前情況尚不必擔心。

世界衛生組織（WHO）2021年11月把「B.1.640」變異株歸類為監控中變異株（Variant Under Monitoring）。據法國科學家在論文指，B.1.640.2被視為B.1.640譜系的姊妹群。