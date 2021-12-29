新冠肺炎︱Delta與Omicron結合成新變種？ 印媒澄清沒有Delmicron

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）繼續肆虐全球，在變種病毒株Delta（德爾塔）和新變種Omicron（奧密克戎）衝擊下，歐美地區疫情再度升溫，印媒12月底有不少報道指歐美出現Delta與Omicron結合的版本，即新變種「Delmicron」，印媒之後再引述專家澄清，並未有新變種Delmicron的個案出現。



有關「Delmicron」的說法源於印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）新冠肺炎抗疫小組委員喬希（Shashank Joshi），據《印度時報》22日報道，他指，Omicron與Delta雙雙爆發下的「Delmicron」，成為歐美新一輪疫情大爆發的元兇。

這個說法引起當地輿論關注，並解讀為Delmicron已出現，是Omicron與Delta的「結合再變種」版本，印媒《新印度快報》（New Indian Express）之後在25日刊出報道強調，印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research）及全國抗疫小組都未有談及過所謂Delmicron的存在。

全印度醫學科學研究所（All India Institute Of Medical Science，暫譯）社區疫苗中心副教授薩爾韋（Harshal R Salve）更澄清，目前沒有Delmicron的新變種病例出現。

美國新冠肺炎疫情：圖為12月28日，芝加哥機場一個標語牌提示民眾保持安全社交距離。（AP）

《印度時報》27日指，感染Delta更易出現重症和住院，也更容易有包括腦霧（brain fog）、肌肉痠痛和脫髮在內的後遺症。感染Omicron則重症和住院風險較低，不過傳播力更強，能繞過自然感染和直射疫苗產生的免疫反應，初步病徵包括喉嚨痛、頭痛和疲倦，但暫未發現失去味覺和嗅覺的病例。