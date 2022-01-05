美軍航母林肯號離開母港加州　前赴印太地區

美軍尼米茲級航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）1月3日首度搭載海軍陸戰隊F-35C隱形戰鬥機，由加州聖地牙哥（San Diego）母港出發前往印度太平洋地區。
《歐亞時報》4日引述美國海軍的聲明指，航母「林肯號」打擊群將與美國的盟友和夥伴合作，加強航行自由、法治和其他構成印太地區安全基礎的價值觀。
USS Abraham Lincoln (CVN 72) Nimitz-class aircraft carrier leaving San Diego on deployment - January 3, 2022 #ussabrahamlincoln #cvn72 pic.twitter.com/d8qC6BT9sz— WarshipCam (@WarshipCam) January 3, 2022
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「林肯號」艦長鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）2021年8月上任，是首位指揮航母的女性，今次也是她首次出航。上任前她亦曾創造歷史，擔任「林肯號」上的主管人員。