英國航母伊利沙伯女王號停靠新加坡　加強展現亞洲軍事存在

英國皇家海軍航空母艦「伊利沙伯女王號」（HMS Queen Elizabeth）10月11日停靠新加坡，以在大國競爭日益激烈的情況下，加強展示在亞洲軍事存在舉措的一部分。



「伊利沙伯女王號」上週末率領英國航母打擊群與新加坡軍隊聯合演習，包括海軍演練，及派出F-35B隱型戰機及F-16戰機進行模擬戰鬥訓練。

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#CSG21 pic.twitter.com/qGwqOB1fL5 — HMS Queen Elizabeth 🇬🇧 (@HMSQNLZ) October 11, 2021

航母打擊群指揮官海軍準將穆爾豪斯（Steve Moorhouse）表示，近期所做的綜合檢討凸顯印太區的重要性，英國有意向區內傾斜，擴大部署區，在區內更持久存在。

英國亞洲事務國務大臣繆敏婷（Amanda Milling）11日在新加坡登上伊利沙伯女王號進行訪問，表示航母打擊群在印太地區的部署，展示了英國的全球行動，及英國對加強印太地區安全關係的承諾。

英國計劃在亞太水域常態部署2艘軍艦。「伊利沙伯女王號」自5月離開英國後，已先後與多國進行演習，9月初首次停靠日本。